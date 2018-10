Directo: pasado falso, futuro incierto

La mayoría de las informaciones que se han hecho públicas en los últimos años sobre la línea del tren Directo, su viabilidad y las intenciones políticas sobre su futuro, si tienen como fuente organismos del Ministerio de Fomento, forman parte de un paripé. El análisis lo hacen los cargos públicos socialistas que mantuvieron una reunión con la presidenta de ADIF el pasado jueves, tras conocer documentos de los que se desprende el nulo interés del anterior ministerio por ocuparse de la línea.

La portavoz municipal socialista, Mar Alcalde, la secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional Esther Peña y el portavoz socialista de Fomento en el Congreso, César Ramos, aseguran no solo que la línea está ausente de los documentos estratégicos del Ministerio, sino que la administración popular se dedicó a pedir una cadena de informes innecesarios ya que sus bases de datos cuentan con la información más fiable que se pueda conseguir. Pero por si había alguna duda los socialistas señalan esta frase literal en uno de los informes de la Consejería de Fomento de la Junta sobre la viabilidad de la línea: “la opinión inicial del Ministerio de Fomento, en base a este estudio, es no poner en servicio esta línea por falta de viabilidad.” Una frase que según los socialistas demuestran que el PP dejó por escrito su intención de no reabrir el Directo, y que las declaraciones y exigencias de sus cargos públicos en los últimos años sobre este asunto no fueron otra cosa que un paripé para entretener a la ciudadanía engañándola y ocultándole sus verdaderas intenciones.

Una vez que han cambiado las tornas y el PSOE ha accedido al gobierno toda la rotundidad con la que hasta el momento defendía la reapertura del Directo se vuelve ahora prudencia. Dicen que no solo tendrán que partir de cero en sus esfuerzos por conseguir poner esta línea en servicio, sino que tendrán que solventar numerosos obstáculos previos que ha dejado la anterior administración popular, por lo que su compromiso actual alcanza para garantizar intenciones y esfuerzos, pero no realidades. Aseguran que trabajarán para conseguir que “entre todos” se den las circunstancias que hagan viable esta vía advirtiendo que sin el compromiso de las empresas y sin la implicación de otras administraciones como la Diputación y especialmente la Junta será imposible reabrir la línea. Para ello la apuesta del PSOE es intentar que esta línea ahora sin servicio se integre en redes de comunicaciones más amplias, que conecten el sur y el norte de España y supongan una salida hacia Europa, e incluso que conecten con otras infraestructuras, ya sea de transporte por carretera o a través de la navegación. Ninguno de estos objetivos tiene una fecha clara para su consecución. De hecho los representantes socialistas consideran que antes de cualquier inversión hay que comenzar por trabajar “entre todos” en crear las condiciones que garanticen una demanda que garantice su viabilidad.

El PSOE tampoco consideran una prioridad apostar por el transporte de viajeros en esta línea, ya que asegura que este servicio llegará si previamente se refuerza el transporte de mercancías.

Coherencia puesta a prueba

Los cargos públicos del PSOE que se han pronunciado sobre este tema reniegan de la postura que mantuvo el en su día ministro socialista José Blanco, quien puso como ejemplo el Directo de una línea a extinguir por su nula utilización. Tanto Esther Peña como César Ramos consideran que estamos en un contexto distinto al de hace una década, tanto en lo económico como en lo que a las estrategias europeas de transporte se refiere. Pero tampoco reconocen como adecuadas iniciativas suyas mucho más recientes, como la enmienda solicitada por la propia Esther Peña a los últimos presupuestos del Estado para incluir 12 millones de euros para la rehabilitación del Directo, una cantidad que ahora consideran ínfima e ineficaz para conseguir el objetivo de la reapertura.