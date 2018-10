La valla olvidada de América en Asturias

Para miles de ovetenses y visitantes mateínos, el LXVIII Día de América en Asturias ha dejado un buen número de imágenes inolvidables, con un desfile que batió récord de figurantes, con más de 3.000 personas.

Eso requiere el despliegue de una compleja logística, entre la que destaca la colocación de centenares de vallas en todo el recorrido del desfile, lo que ha ocasionado también algún olvido: quien esto suscribe, lleva desde el pasado 19 de septiembre chocando cada madrugada con esta dichosa valla que los servicios correspondientes se olvidaron de recoger tras la celebración. Desde esa fecha, permanece en la acera de la calle de Asturias, frente al portal del nº 19, sin que aparentemente nadie se acuerde ella.

Decir “nadie” quizá no resulte del todo exacto, porque su presencia no es tan intrascendente como para no merecer alguna atención. La sensación de desidia y abandono que produce, ya justifica por sí sola lo conveniente de retirarla lo antes posible. Además, molesta a los viandantes, entorpece a quienes tratan de salir de su vehículo recién aparcado y la situación no está exenta de riesgos: alguien puede tropezar y sufrir algún daño, incluso puede causarlo en chapa de algún vehículo. La situación es más apremiante cuando, además, este elemento se encuentra en un punto que constituye parada habitual para autobuses escolares.

Lo cierto es que algunos ya nos hemos acostumbrado. Desde el 19 de septiembre, le hemos tomado tanta familiaridad que llegaremos a echarla de menos cuando la retiren. Porque hay que suponer que será retirada cuando alguien repare en el olvido, no creemos que se trate de una medida de ahorro en logística festiva y los responsables municipales de las parrandas mateínas hayan decidido mantener la dichosa valla en este punto a la espera del desfile de 2019.