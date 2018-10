Julián Espinosa: "Hemos hecho todo para ganar y al final lo hemos conseguido"

Julián Espinosa era un hombre feliz. Consciente de que todavía no tiene asegurada su continuidad al frente del equipo, logró activar anímicamente a un grupo de jugadores que habían vivido unos últimos días muy difíciles.

Debut y victoria: “El equipo ha estado muy enchufado desde el primer momento a pesar de haber encajado dos goles. Hemos ido creciendo a lo largo del partido, hemos hecho todo para ganar y al final lo hemos conseguido. Me quedo con el trabajo de mis jugadores en una semana difícil, de mucha incertidumbre, y creo que se merecen un 10”.

Cambios en el once: “Le hemos dado la oportunidad a Antonio, a Loren, que pensamos que es un futbolista súper importante en la plantilla, y a Javi Fernández que es un jugador que tiene calidad, cambio de ritmo y ese último pase que nos ha dado la vida. Loren por ejemplo se ha fajado en defensa, ha estado muy bien tácticamente, algo que era muy importante”.

Sabor de la victoria: “Para mí es premiar la confianza que la gente de Tomelloso ha depositado en mí durante toda la semana. Todo el mundo me ha dado ánimos y he recibido un montón de mensajes de apoyo. También es muy importante el apoyo del público al equipo, se han volcado con ellos desde el primer momento, incluso al descanso. Al final, si remamos todos en la misma dirección llegaremos a buen puerto”.

Continuidad en el primer equipo: “Esa decisión no es mía, la tiene que tomar la Junta Directiva. Yo soy hombre de club, mi posición ahora es la de entrenador del Juvenil “A”, aunque obviamente estoy encantadísimo con la oportunidad que me ha dado la Junta Directiva y yo la tengo que aprovechar. Mi idea es enchufar al equipo, tratar de cambiarle esa mentalidad negativa que tenía para ver la mejor versión de unos futbolistas cuya calidad está ahí”.

Trabajo psicológico: “Es el más importante. Era el que teníamos que pulir durante la semana para sacar oro porque la aptitud está, el talento lo tienen, y había que revertir esa mentalidad negativa. A pesar del resultado adverso el equipo ha seguido trabajando durante la segunda parte para revertir la situación y así ha sido. Además se nota que los chicos han estado muy motivados durante los entrenamientos, con ganas de demostrarle cosas al nuevo entrenador y eso también se ve reflejado en el campo”.

Mensaje al descanso: “No les he dejado caer, no les he dejado pensar ni un segundo en algo negativo. La consigna ha sido clara: todo se estaba haciendo muy bien. Tan solo había que corregir pequeños detalles para ser más sólidos en defensa, quedarnos con las segundas jugadas y evitar que los rechaces les llegaran. En definitiva, había que ser contundentes”.

Actuación de Antonio León: “Sabemos la clase de jugador que es. Es una apuesta segura en fase defensiva por su posicionamiento, por su buena lectura de las jugadas y por el juego aéreo. Además, en la estrategia ofensiva va fenomenal. Es un jugador contrastado, que viene de ascender a Segunda “B” y estamos encantados de haberle recuperado porque nos puede dar una seguridad tremenda en el centro de la zaga”.

Sustituciones: “Los chavales tenían claro que el tema de la intensidad era innegociable porque veníamos de una dinámica negativa. Además, hemos puesto sobre la mesa muchos fundamentos tácticos, técnicos y psicológicos. Físicamente han acabado muy enteros y los cambios que hemos metido nos han dado muy buen rendimiento”.