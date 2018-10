El PP inicia los trámites para cumplir con las obras impuestas por la oposición, que pide celeridad

El equipo de gobierno del PP en el ayuntamiento de Ponferrada asegura que ha iniciado este mismo lunes, primer día laborable desde el pleno del viernes 28 de septiembre, el expediente para tramitar administrativamente las obras que figuran en el listado consensuado por la oposición y que fueron motivo de la enmienda a la totalidad de la lista del equipo de gobierno con cargo a los remanentes de tesorería.

El PSOE, por su parte, se ha tomado la molestia de realizar un cronograma de la ejecución de todas las obras incluidas en el acuerdo alcanzado desde la opoisición, un pacto, que ha querido resaltar que es puntual y que responde únicamene a los intereses ponferradinos.

El portavoz del grupo municipal, Olegario Ramón, explicó en rueda de prensa que las conversaciones entre la oposición se produjeron después del 18 de septiembre, jornada en la que tuvieron la última reunión con la alcaldesa y con el concejal Roberto Mendo, porque ya se les advirtió que en las previsiones del equipo de gobierno no figurarían ninguno de los proyectos que los socialistas consideraban "imprescindibles". Ramón señala por ejemplo la sustitución de las tuberías de fibrocemento en las redes de abastecimiento, una actuación que costará unos 400.000 euros. Además, en el acuerdo con el resto de grupos, se contemplará una primera partida de unos 600.000 euros para empezar la ejecución de un plan de accesibilidad en el casco urbano, e inversiones en parques infantiles, al margen de todas las intervenciones que se han consensuado en calles y vías públicas.

En definitiva, el portavoz del prupo municipal socialista, defiende el acuerdo con USE, PRB, Ciudadanos y Ponferrada en Común, y advierte a la alcaldesa que tiene la obligación de ejecutarlo.

Desde Use Bierzo se ha pedido al equipo de gobierno de Ponferrada que comience a trabajar "porque tan sólo debe informar sobre 11 de las 33 obras de listado que la oposición ha entregado para ejecutarse con cargo a esos 3 millones de euros de remanente".

Dice el portavoz, Samuel Folgueral que el equipo de gobierno tiene tiempo más que de sobra para llevar a cabo la tramitación administración a la que, remarca, también se enfrentaba su propuesta oficial con lo que, insiste, ambas estaban ante la misma tesitura para cumplir con los plazos previsto. De ahí que el portavoz invite a Merayo a utilizar el calendario habitual de trabajo y no es que ‘tarde, mal y nunca’ al que se ha acostumbrado desde que es regidora.

Señala también el portavoz de USE que el acuerdo con la oposición es puntual, pero no descarta que vuelva a repetirse si las circunstancias, como en este caso, lo requieren. De hecho, Folgueral también apostilla que todos los grupos apoyaron la modificación de crédito para la compra de un camión de bomberos por lo que se ha demostrado claramente el interés de la oposición por apoyar aquellas cuestiones que suponen mejoras en los servicios a las ciudadanía. El portavoz de USE no ha dejado pasar la oportunidad para dejar claro que la regidora tenía claro que se ausentaría más de una semana de Ponferrada ya que dejó un decreto para nombrar tenientes de alcalde que ocuparán su puesto del 29 de septiembre al 9 de octubre lo que significa que pretendía realizar el viaje fuese cual fuese el resultado del pleno.

Comerciantes de Templarium

La asociación del comercio urbano de Ponferrada Templarium considera que lo ocurrido la semana pasada en el Pleno del Ayuntamiento es un auténtico mazazo para los intereses de los comerciantes.

En un comunicado los comerciantes lamentan que la ‘guerra’ entre grupos políticos haya tirado por tierra obras prioritarias como eran la remodelación de la calle Gómez Núñez en su primera fase, así como la ejecución total del proyecto de la calle Camino de Santiago, con la instalación de una red wifi gratuita, además de otras obras que ayudarían a mejorar la grave situación que atraviesa el sector.

Templarium considera que son los miembros de la oposición los que han hecho primar sus intereses partidistas frente a los de los ponferradinos, por lo que les piden que recapaciten