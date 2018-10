La gerontología y los estereotipos hacia las personas mayores

El 1 de octubre es por mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas el Día Internacional de las Personas Mayores y de ahí que parte de la cita que cada semana el programa a la salud se centrara hoy en la visión de la gerontología respecto a los retos que supone atender como se merecen a casi 700 millones de personas mayores de 60 años. Un reto que en 20 años implicará a más de 2.000 millones de personas en el mundo.

En Bizkaia, expertos vascos en gerontología están de acuerdo en trabajar por eliminar los falsos estereotipos hacia las personas mayores. Estereotipos como "que no tienen capacidad de decidir, que no pueden ya querer ser o querer hacer" son para Gaizka Euba, responsable social de las Residencias Kirikiño y Barrika Barri, un reto a combatir. "Pueden y quieren, lo vemos cada día entre nuestros residentes".

Y como ejemplo, Gaizka ha llegado a lo estudios de Hoy por Hoy Bilbao acompañado por Trinidad Moro. "Tengo 87 años y fui yo quien decidí ingresar en una residencia cuando por la enfermedad que padezco me tuvieron que cortar una pierna. Mi marido enfermo de Parkinson no podía tampoco atenderme y lo mejor tras comentarlo, eso sí, con mis hijos, que nos dieron varias opciones, fue irme a Kirikiño." Preguntada por qué pide para seguir estando activa, para sentir que las horas no pasan de forma lenta, Trinidad nos pone un ejemplo. "Hoy mismo antes de venir al programa he bajado a la cocina. Quiero hacer cosas. Da igual qué. Por ejemplo pelar ajos."

Trinidad, según Gaizka, es sólo un ejemplo de persona mayor con ganas de hacer cosas, pero no siempre es así. De ahí la importancia de animar a todo el personal de estas residencias a que sean parte de la solución. "Es costoso moverles, la mayoría tiene silla de ruedas y lo cómodo es acercar todo al centro, pero eso les distancia de la realidad."

En la entrevista que aquí puedes recuperar, también encontrarás otras propuestas como promover las relaciones con otros colectivos, dar utilidad y valor a o que hacen o educarles y guiarles en el uso de las nuevas tecnologías.