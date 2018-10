Cervera espera a Garrido

Álvaro Cervera sigue dándole vueltas a lo suyo. El equipo no carbura y ha empezado la temporada de forma preocupante. Solo una victoria en siete partidos y lo que es peor, ha perdido el rigor defensivo. Al Cádiz le crean ocasiones con demasiada facilidad. Ha encajado siete goles esta temporada y solo ha dejado en un partido la portería a cero.

Son unos números más que preocupante en este inicio de curso, y más cuando la producción ofensiva sigue siendo muy deficiente. Los amarillos parecen haber perdido intensidad, además de que jugadores claves atrás como Keco y Mauro, ahora lesionado, atraviesan un mal momento de forma, y que los laterales tampoco dan fiabilidad sobre todo Matos en la izquierda. En cuanto a nombres, se espera con ansia la aparición de uno de los futbolistas claves de las últimas temporadas: Jon Ander Garrido.

Garrido ha sido clave con Cervera, un técnico que no suele personalizar mucho en ruedas de prensa pero que en más de una ocasión ha ensalzado al medio centro vasco. Así las cosas, con el jugador ya recuperado de su lesión y entrenando con el resto del grupo desde hace dos semanas, se antoja vital su entrada paulatina en el once. El principal hándicap para él, es que no se ha podido ejercitar en pretemporada por lo que tardará algo más en coger el ritmo.

El de Barakaldo fija su posición como nadie en el centro del campo y dota de equilibrio a un equipo que parece haberlo perdido. Edu Ramos está cumpliendo , pero no tiene la fortaleza de Garrido en el eje.

Cervera tendrá que medir bien los tiempos pero necesita cuando antes la aportación de un jugador clave en su equipo en estas últimas dos temporadas.