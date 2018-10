La N-340 acumula casi 60 accidentes en lo que va de año

La Nacional 340 es una de las carreteras de la provincia de Castellón que más accidentes registra. En lo que va de año, ya se han registrado 58 accidentes con víctimas, de las que siete han fallecido.

La nacional 340 es una de las vías que más densidad de tráfico registra y uno de los viales con mayor siniestralidad en la provincia. Desde el 1 de enero y hasta el 24 de septiembre, siete personas han fallecido en la Nacional y se han producido casi 60 accidentes con víctimas.

Los accidentes mortales tuvieron lugar en les Alqueries, Torreblanca, Vinaròs, Benicàssim y Alcalà de Xivert, y los puntos negros se mantienen entre los términos municipales de Benicàssim y Oropesa y también en Castellón de la Plana, donde según la DGT, se han registrado tres o más accidentes con heridos no hospitalizados.

Un punto negro es un emplazamiento perteneciente a una calzada de una red de carreteras en el que durante un año natural se hayan detectado tres o más accidentes con víctimas con una separación máxima entre uno y otro de 100 metros, ( no tienen por qué ser sólo mortales, también incluyen heridos hospitalizados y no hospitalizados). En la N-340 el punto negro es el kilómetro 974, ubicado en la entrada a Castellón, que registra tres accidentes con tres heridos no hospitalizados en total.