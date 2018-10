Jérez del Marquesado. El Alcalde del PP solo permite por escrito el turno de ruegos y preguntas

Jose Ángel Pereda concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Jérez del Marquesado se muestra indignado por la actitud dictatorial del Alcalde del PP, Jose María Beas. En un escrito dirigido a esta redacción comenta que después de recoger ruegos y preguntas de los vecinos para llevarlas a pleno y exponerlas en su desarrollo, se encontró con esa actitud del Alcalde que llegó a decir que no estaba para muchas dilaciones.

Llegado al último punto del orden del día del pleno ordinario de ruegos y preguntas, el Alcalde se pronuncia que amparado por un artículo procede a levantar la sesión sin permitir que se desarrolle dicho punto, obligando a que la oposición proceda a presentar los ruegos y preguntas por escrito. Jose Angel Pereda comenta que como portavoz de la oposición estoy en mi derecho de llevar la voz del pueblo y se me vulnera. Que habia aceptado, anteriormente, se pronunciase el presidente de los regantes, amparados en art como el 91, 97 apart 7 de la Ley de ROF a ejercer el derecho de expresar lo que vecinos y votantes quieren expresar. Me dirigí en varias ocasiones al Alcalde para solicitarle nuestro derecho hacer el turno de ruego y preguntas admitiendo incluso que fuesen negadas a responderlas, pero ni aún así el alcalde y su equipo permiten que se realicen y proceden a levantar la sesión". Jose Angel Pereda continua diciendo que lleva "seis meses de parálisis sin poder preguntar" aunque volverá o intentarlo en el próximo pleno que será dentro de tres meses.