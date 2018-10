1-0. Javi Serra rompe el mal fario

Tras 253 minutos de juego efectivo, en el tercer partido jugado en el estadio de Can Misses, los aficionados de la UD Ibiza pudieron hacer lo que gusta a los seguidores de un equipo: gritar de alegría para celebrar un gol. Javi Serra fue el autor del tanto que puso fin a una racha nefasta del conjunto ibicenco, de 4 jornadas sin perforar el marco contrario. Un gol de bella factura, con un disparo desde la frontal del área con la pierna izquierda que hizo buena también una de tantas reglas no escritas del fútbol, la que asegura que 'a entrenador nuevo, victoria segura'. Así que Palop se estrenó en el banquillo ibicenco sumando tres puntos.

La visita del decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, era un buen espejo para visualizar cambios en el estilo de juego del Ibiza. La declaración de intenciones en el once inicial ofrecía pocas variantes. Con un cuarteto defensivo inamovible, Palop apostó también por tener más control en la zona ancha con la presencia de Riverola y confió de nuevo en Herrera como media punta para nutrir de balones a Borriello, que recuperaba la titularidad al igual que Javi Serra.

El partido empezó con los visitantes adueñándose del balón, aunque sin mucho ímpetu para buscar la portería de Alex. El Ibiza respondía como siempre en función del protagonismo de Chavero en el choque. Hay jugadores que van hacia el balón, casi todos, o balones que van directamente hacia algún futbolista. Eso sólo les pasa a los buenos, y Chavero pertenece a este segundo grupo. Sin embargo hasta ahora combina luces y sombras en sus partidos. En la fase de inspiración, cogió la batuta como director de juego con desplazamientos en corto y en largo y probó fortuna desde fuera del área con un derechazo que se perdió ligeramente alto. No estuvo solo en la conducción porque Riverola colabora en darle una una salida más limpia a la pelota. Herrera tuvo la mejor ocasión de la primera parte, pero su cabezazo se perdió desviado tras una buena acción de Riverola.

El conjunto andaluz respondió a balón parado con un lanzamiento de falta de González que se estrelló en el palo. A medida que transcurrían los minutos se ralentizó el juego y sobraban los porteros y las porterías. El balón circulaba al tran tran y ninguno de los dos equipos dominaba con claridad el juego que se desarrollaba en el medio campo, porque costaba demasiado acercarse a la portería contraria.

El Ibiza busca crear peligro por dentro o por la banda derecha, porque no tiene un interior zurdo en su plantilla y apenas pisa esa zona. En defensa no pasó apuros porque su pareja de centrales, Gonzalo y Núñez son un seguro y los laterales Grima y Candelas tampoco ofrecían fisuras ante un Recre romo en ataque. Así que ante la falta de juego, el protagonismo en los minutos finales de la primera parte fue para el colegiado, Subirats Matamoros, al que una lesión en el tobillo le obligó a ser atendido en la banda. Siguió dirigiendo el choque pero sus carencias físicas eran notorias. quizás por eso tuvo una visión particular a la hora de enseñar tarjetas, penalizando las protestas y haciéndose el sordo con las entradas duras.

El entrenador local debió pedir a los suyos un punto más de rapidez en la circulación de balón, pero sobre más verticalidad en el juego y más atrevimiento en el juego. El Ibiza se adueñó de la situación y de la pelota. Empezaron a verse balones filtrados a la espalda de la defensa onubense, aunque sin peligro, porque el Ibiza juega a día de hoy sin un killer en el área. Borriello puede serlo, pero ahora no tiene el tono físico ni el ritmo de competición para inquietar a las zagas rivales. Así lo entendió también Palop que buscó más movilidad con la entrada de Rodado por el delantero italiano. Dominaba el Ibiza, pero sus jugadores elegían mal en los metros finales. Un disparo cuando la acción requería un pase más a banda, (Herrera no tuvo su mejor día) centros que se estrellaban en el cuerpo de algún jugador visitante y el portero visitante, Marc Martínez seguía sin intervenir. En la otra área, Borja Díaz mandó un balón a la red, tras un buen centro desde la banda izquierda, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

En medio del sopor, surgió Javi Serra uno de los más activos de los locales se encontró en buena posición en la frontal del área y no se lo pensó. Su disparo a pierna cambiada besó la red y llevó el júbilo a la grada. Un gran gol, el primero de los locales esta temporada en Can Misses.

Obligado a reaccionar el Recreativo siguió sin mordiente ofensiva a pesar de los cambios y la entrada de más delanteros, mientras que el Ibiza se limitó a dejar pasar los minutos, aunque pudo sentenciar tras una gran acción individual de Fobi, -que puede ser una opción en la banda izquierda- que había entrado de refresco y que fue dejando atrás rivales hasta llegar a la frontal del área pero Javi García que entró en los minutos finales no supo aprovechar quedó en nada.

No hubo nada más destacable y se consiguió lo más importante, sumar tres puntos, la primera victoria en casa y ganar confianza. Con más tiempo y tranquilidad es de suponer que del librillo de Palop saldrán en los entrenamientos jugadas para que el caudal ofensivo del equipo se incremente.