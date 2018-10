Los restos del cementerio de Sant Ferran corresponde a 3 de las personas fusiladas durante la Guerra Civil

Los restos encontrados en la fosa común del cementerio de Sant Ferran corresponden a 3 de las cinco personas que fueron fusiladas el 1 de marzo de 1937, pero no se ha podido confirmar la identidad de las víctimas. Y es que las pruebas de ADN no se han podido realizar con éxito, porque según ha señalado la consellera balear de Cultura, Fanny Tur, "los restos se encontraban en mal estado y no se ha podido extraer la sustancia necesaria para hacer la prueba". Tur ha recalcado que "esto ya ha ocurrido también en otras fosas".

Recordemos que los cráneos que se localizaron en las excavaciones hechas en noviembre de 2017 tenían un orificio de bala. En la investigación documental paralela que se ha realizado se ha podido acreditar en los registros del Ayuntamiento de Formentera que ninguna de las personas enterradas en el cementerio presentaba una herida de estas características.

Dado que no es posible identificar a las víctimas, Tur señala que se ha propuesto a los familiares que se entierren los restos encontrados de manera conjunta, aunque la consellera deja claro que la última palabra "la tendrán las familias de los cinco represaliados y nos ponemos a su disposición".

La vicepresidenta del Consell de Formentera, Susana Labrador, dice que " se ha podido resolver de cara a los familiares un tema que era bastante tabú y que prácticamente no se hablaba", aunque recalca que se tienen "noticias buenas a medias porque no se ha podido cerrar la identificación de las cinco personas asesinadas, pero las evidencias demuestran que fueron asesinadas y enterradas allí, por lo que cerramos el relato de lo que pasó".

Los restos que se esperaban encontrar eran los de Jaume Ferrer Ferrer, fusilado a los 45 años y Josep Ribas Marí, asesinado a los 37, también de Joan Tur Mayans, que tenía solo 18 años cuando se le acusó de tirar al mar imágenes religiosas; Jaume Serra Juan, trabajador de la Salinera que tenía 24 años y Vicent Cardona Colomar