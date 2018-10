Vecinos de la capital, a punto de perder sus ayudas para rehabilitar sus edificios

Los vecinos de seis edificios de la capital están a punto de perder subvenciones para la rehabilitación de los mismos debido a la tardanza del Ayuntamiento para la concesión de las licencias de obras necesarias.

Así lo ha denunciado este lunes el secretario general del PSOE y candidato a la Alcaldía, Julio Millán, junto con la concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén, África Colomo, quienes han visitado a vecinos beneficiarios de subvenciones para el Fomento de la Rehabilitación Edificatoria de la Junta de Andalucía.

Algunos de los edificios pretenden instalar medidas que faciliten el acceso o salida de los mismos a sus inquilinos, como ascensores, pero llevan meses esperando la licencia de obras necesaria para llevar a cabo las reformas.

Los vecinos aseguran que el próximo día 12 cumplirá el plazo y el Consistorio aun no les ha concedido las licencias de obras solicitadas en el mes de mayo.

Gregorio Hermoso es uno de los vecinos que se encuentra en esta situación, y ha explicado que los propietarios de las viviendas solicitaron "una prórroga de dos meses a Fomento porque no contábamos con las licencias, pero el plazo expira en unos días" y no han obtenido respuesta por parte del Consistorio de la capital. Asimismo, aseguran que existen vecinos que no pueden salir de sus viviendas desde hace semanas por tener problemas de movilidad.