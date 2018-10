"Me están haciendo sentir como en casa"

Bruno Montelongo disputaba en La Juventud sus primeros minutos como jugador del Xerez CD. Juan Pedro Ramos confió tanto en él como en Sanjuan, la zona medular del campo, en un partido complicado ante un Ceuta que vuelve a aspirar al ascenso una temporada más.

El uruguayo confiesa que se encontró “my bien” en su debut en casa, pero que “todavía estoy adaptándome un poquito, pero están haciéndome sentir como en casa, con un público espectacular, lástima que por culpa de esos dos fallos arbitrales graves que condicionan el partido no nos pudimos llevar los tres puntos”.

El centrocampista fue sustituido poco antes de que el colegiado empezara a perder el norte con sus incomprensibles decisiones, de hecho estaba ya en banquillo cuando llega la expulsión de Juan Benítez “y veo claramente como el defensa le pega una patada en el gemelo y después, no entiendo cómo pita algo que no ve en el gol del Ceuta. Fran atrapa la pelota antes de que cruce la línea, no entiendo como concede el gol”.

Por eso, reconoce que se va “con mala sensación, nos enfrentábamos a un rival que tiene mucha calidad, pero el partido fue parejo, no demostraron superioridad en ningún momento. Teníamos el partido controlado, pero en un minuto, al árbitro se le va de las manos”.