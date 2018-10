Rodríguez alega "falta de competencia objetiva" para juzgarle "por ser aforado"

El abogado de José María Rodríguez, José Manuel Madroñero, ha pedido la nulidad de las actuaciones por una "falta de competencia objetiva" porque considera que el ex dirigente del PP balear tiene una condición de aforado. La Fiscalía no lo ve así y ha dejado claro que cuando se inició la instrucción, Rodríguez ya no gozaba de ese privilegio.

El popular no ha aceptado el escrito de conformidad y por tanto tendrá que declarar el próximo viernes por la mañana.

El exconseller de interior y antiguo delegado del Gobierno, con traje negro y corbata roja, se ha sentado por primera vez en el banquillo. Antes de comenzar la sesión ha mantenido unas palabras con Matas.

Recordemos que Rodríguez se enfrenta a un delito de malversación de caudales, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración. Para él el ministerio Fiscal le reclama una pena de 5 años de prisión y 9 años de inhabilitación para cargo o empleo público.

Este martes está citado a declarar Mercado. Ya el miércoles será el turno de Matas y el viernes, Rodríguez. Y el 14 de noviembre está citado, como testigo, el jefe de Auditoría interna del PP.