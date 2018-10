La humildad de los grandes

En un mundo donde destacan las hazañas individuales, deportistas que por sí son ya un icono o una marca, resalta ver a un ciclista como Enric Más, que ha disfrutado más de los éxitos de un compañero de equipo que de los suyos propios.

Al artanenc no le gustan los focos mediáticos, no quiere ser estrella, y se siente cómodo en su papel. Trabaja para el equipo y cuando tiene que liderar lo hace, pero no tiene inconveniente trabajar duro para que un compañero se lleve los vítores, porque conoce su papel.

Porque Más tiene un ejemplo en Valverde y es el que quiere seguir. Después de seis veces subiendo al podio en un Mundial aunque sin lograr subir a lo más alto del cajón, el murciano logró sacarse la espina. La hazaña de Valverde no sólo ha sido reconocida por los medios nacionales, ya que los medios de todo el mundo recogen la victoria mundialista del ciclista español. A los 38 años y gracias a su constancia, le llegó el premio que tanto ansiaba. Una carrera deportiva que desea Enric Más y, por ello, el de Artá esperará su momento.

Mientras, trabajará para el equipo con la humildad que caracteriza a un gran deportista de verdad.