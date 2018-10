El Eibar envía su informe sobre el incidente con la grada de Ipurua

Tensa espera en la Sociedad Deportiva Eibar con la resolución de la Liga y la Federación Española de Fútbol por el incidente ocurrido en la grada oeste de Ipurua en el partido contra el Sevilla. Tras el segundo gol del equipo hispalense, cuando Banega iba a celebrarlo a la zona donde estaban ubicados los aficionados del Sevilla, la valla cedió y se produjo una pequeña avalancha de aficionados sevillistas que terminó con un balance de 14 heridos, diez de ellos evacuados al Hospital de Mendaro, por fortuna ninguno con lesiones de gravedad. El club armero se espera que pueda tener una sanción por ese suceso, pero no que Ipurua tenga que ser clausurado algún partido. Por si acaso, el Eibar se ha adelantado y han enviado su informe particular a ambos organismos para tratar de esclarecer las razones por las que la grada no pudo soportar la fuerza de los aficionados que se apoyaban en ella y se precipitaron al terreno de juego.

En el club armero han concluído en su informe que la valla está en perfectas condiciones, que no se rompió como se llegó a especular, y especifica que el problema se debió a que el hormigón que sujeta la valla cedió ante la enorme presión que provocaban los 150 seguidores del Sevilla, que en medio de su alegría, no paraban de empujar hacia el campo hasta que el hormigón cedió y cayeron al campo de fútbol, razón por la que el partido tuvo que detenerse durante siete minutos. El Eibar aporta pruebas gráficas y audiovisuales en su informe, además de explicaciones que no vinculan este fallo de la grada con la futura remodelación de esta grada, cuyas obras no habían comenzado al estar esperando a que pasara el partido contra el Real Madrid. Esa misma tribuna ya fue mejorada y reforzada cuando el Eibar ascendió a Primera, por lo que estaba preparada para acoger a la afición del equipo rival.

También explica el Eibar en ese informe, detallándolo con documentos, que Ipurua había pasado todas las inspecciones de seguridad tanto de La Liga como del organismo de seguridad del Gobierno Vasco, que habían dado como apto la grada para acoger un partido de Primera. A partir de ahí, y a pesar de considerar que había actuado con diligencia y según normativa, en el club armero sí que esperan que pueda recibir una sanción económica, pero es optimista en cuanto a que le vayan a cerrar el campo durante algún partido. Porque el reglamento de la RFEF recoge ambos extremos, con multas que pueden oscilar entre los 6.000 euros hasta los 90.000 euros, y con sanciones de cierre parcial de esa grada afecta o de todo el campo. Este último aspecto confían en que no ocurra en el Eibar, porque desde que subió a Primera, con obras durante muchos partidos, no ha sucedido nada en ningún otro partido, por lo que la ausencia de antecedentes puede jugar a su favor. Aunque el problema está en que cuando estuvo en Segunda, hace ya más de una década, ya tuvo un problema con otra valla con aficionados afectados en un partido contra Osasuna, aunque sucedió en la grada de enfrente, en la tribuna este que ya está totalmente reforzada.