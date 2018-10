El PP asegura que fue su partido quién garantizó el sistema de pensiones

Los diputados del Partido Popular por Segovia, Beatriz Escudero y Jesús Postigo han hablado de pensiones y han señalado que fue el gobierno del PP quién apostó por proteger a los pensionistas. Apuntan que siempre han trabajado para que las pensiones no perdieran poder adquisitivo.

Escudero ha explicado que Mariano Rajoy, como Presidente del Gobierno adoptó tres grandes decisiones que han permitido garantizar dicho sistema; evitar tener que pedir el rescate de España para que no bajaran las pensiones como pasó en muchos países de nuestro entorno, convertir la creación de empleo en el objetivo prioritario y recuperar la senda de la estabilidad presupuestaria reduciendo el déficit público desde el 9.3% en 2011 al 3.1% en 2017.

El PP siempre ha trabajado para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. De hecho, no lo han perdido en el periodo 2007-2017 y además “la reforma que hicimos en 2013 no limitaba la subida al 0.25% (este era el mínimo para evitar que se congelaran las pensiones como hizo el PSOE), sino que una vez equilibradas las cuentas podía llegar a IPC.

Insisten que tras el preacuerdo alcanzado en el marco del Pacto de Toledo de revalorizar las pensiones en base al IPC, le toca al gobierno presentar un proyecto de Ley para reformar el sistema de pensiones.

Por su parte, Jesús Postigo, se han referido a la nueva corporación de RTVE ha subrayado que “la Administradora única y provisional de RTVE ha realizado sin ninguna prudencia, ni sentido de la provisionalidad, una purga masiva y feroz de los profesionales de los servicios informativos, que no tiene precedentes en la historia del ente público”. En este sentido ha explicado que “decenas de trabajadores han sido cesados de forma fulminante sin conocer los motivos y con la mayor desconsideración”.

En opinión de Postigo, “RTVE se ha puesto al servicio de la política de comunicación del Gobierno, edulcorando, exculpando y ofreciendo siempre la versión más favorable en el rosario de escándalos que rodea al Ejecutivo de Pedro Sánchez”.

Piden al Presidente del Gobierno que convoque elecciones porque fue algo que prometió y porque según los populares España no se merece un gobierno “que se está cayendo a cachos”. Además, de pedir la dimisión de los Ministros de Justicia y Ciencia.