Alexandre Kalache pide que Sevilla sea ciudad amigable con las personas mayores

Hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores. Por eso hemos dedicado el programa a un aspecto fundamental del envejecimiento que es el logro de mantener, a través de los años, la actividad tanto física como mentalmente.

Entre los invitados en Hoy por Hoy, uno de los mayores expertos en longevidad, Alexandre Kalache, médico y gerontólogo que ha visitado Sevilla para inaugurar la nueva temporada de La Casa de la Ciencia. Se abre con una exposición 'A vivir que son cien años' organizada por la Fundación General CSIC.

Ha sido, precisamente en el programa, cuando ha realizado una petición a los políticos para que Sevilla se sume a la red de Ciudades amigables con las personas mayores. Estas ciudades están orientadas a apoyar y permitir a las personas mayores vivir dignamente, disfrutar de una buena salud y continuar participando en la sociedad de manera plena y activa.

Entre las ideas que Kalache ha desgranado está la 'revolución de la longevidad', que hará que cambie el mundo y la sociedad porque hemos conseguido vivir 40 años más, "no años de viejos, sino años activos y plenos". Sigue diciendo que “hay que celebrar que estamos viviendo, que cumplimos años, todo lo demás es una muerte prematura”. Por eso el “envejecimiento activo es el ‘propósito, aquello que nos anima a estar en movimiento”. Pide a las autoridades y a la Universidad transformar la sociedad para que nadie se quede atrás en un mundo donde impera la tecnología y que es cada vez más “egocéntrica e individualista”.

Alexandre Kalache ha estado acompañado por dos voluntarios en centros de participación activa: Ángel Sánchez Sotomayor, militar jubilado, enseña ajedrez, y José María García Blanco, profesor jubilado de lengua y literatura, voluntario también en el CPA de Triana y en el Aula de Patrimonio.

Aquí puede escuchar el programa completo:

También han contribuido con sus opiniones la experta y catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén, Yolanda Fuentes, quien aconseja que "no seamos rehenes de nuestro pasado, que la vida no se termina cuando dejamos de trabajar". Anima a la actividad, tanto física como mental, una actividad que ha detallado Pablo Parrado Hernández, Asesor Técnico D. G. Personas Mayores y Pensiones no Contributivas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales Junta de Andalucía: los centros de participación activa son el lugar a donde se puede ir y que ofrecen multitud de actividades además de favorecer la sociabilidad.

José María García Blanco, Alexandre Kalache, Angel Sánchez Sotomayor, Cristina Rodríguez y Pablo Parrado Hernández / Cadena SER

Otros lugares de reunión y convivencia son las residencias de mayores, un concepto que ya ha cambiado mucho porque no se limitan a 'recoger' a los ancianos, sino que proponen otro tipo de vida más activa; es el caso de las residencias para mayores DOMUSVI y ADOREA cuya portavoz, Cristina Rodríguez, también ha estado con nosotros.

Según la proyección del INE, en 2066 habrá más de 14 millones de personas mayores, 34,6% del total de la población que alcanzará los 41.068.643 habitantes. Las décadas de los 30 y 40 registrarán los mayores incrementos, con la llegada de las cohortes del baby-boom.