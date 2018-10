De prioritats

Sembla un bon començament. Dir no a aquells que demanen més diners per a la radiotelevisió pública. I no per gust, sinó perquè hi ha altres prioritats. Hi haurà qui estiga d'acord i qui no, correcte, però l'argument és incontestable. Prioritats. Caldria ara prendre exemple i que tots ens centràrem en el realment important. Deixar a banda màsters, "comanders", llacets i banderetes... i parlar de com puja l'energia elèctrica, el gas. De pensions, de salaris i models econòmics, de precarietat... Però ja veuran com no.