Con la confianza recuperada

Cuando se celebró el sorteo de la primera fase de la Liga de Campeones y el Valencia quedó ubicado en un grupo junto a Juventus, Manchester United y Young Boys, la lectura mayoritaria que se hacía de las opciones de los equipos para quedar entre los dos primeros y pasar a octavos de final era que la Juve era el principal favorito, que los suizos eran la cenicienta y que Valencia y United se jugarían el segundo puesto del grupo. Pues bien, después de disputada la primera jornada, ese guión se cumplió a rajatabla. La Juve ganó en Mestalla y demostró sus credenciales y el Manchester United ganó en un campo, el del Young Boys, donde en principio tendrían que rascar todos.

Pero claro, para seguir con ese guión preestablecido aparece en la segunda jornada un partido clave para el devenir del grupo y para las aspiraciones del Valencia de seguir vivo en la competición. Una derrota en Old Trafford podría entrar también dentro de cualquier guión, pero complicaría la cosa en exceso porque el United con seis puntos y el Valencia con cero, dejarían al equipo de Marcelino sin mucho margen de error a la hora de afrontar los partidos posteriores.

Pero pensar en ese resultado, en una derrota en Manchester, lo habríamos visto como más posible hace una semana, pero después de lo que ha ocurrido en los últimos siete días, los pronósticos ya no son tan halagüeños para los ingleses ni tan pesimistas para los españoles. ¿Por qué? Pues porque el United cayó eliminado el martes pasado en la tercera ronda de la Copa Inglesa contra un equipo de Segunda División, el Derby County, y perdió también su partido de Premier League este sábado frente al West Ham por 3-1.

Y por contra, el Valencia ha ido disipando sus dudas iniciales en los últimos dos partidos. No ganó en Mestalla al Celta el pasado miércoles, pero hizo en general muchos más méritos que su rival para llevarse la victoria; una victoria que por fin consiguió el sábado al mediodía imponiéndose por 0-1 en Anoeta contra la Real Sociedad. Podríamos decir que el Valencia llega a Old Trafford habiendo apartado su crisis inicial (esperemos que definitivamente), mientras que el Manchester United llega envuelto en una sábana gigante de dudas y de críticas.

Desde que se marchara Sir Alex Ferguson, que fue durante 27 temporadas el entrenador del United, en Old Trafford apenas se da una a derechas. No funcionó el primer relevo con David Moyes y tampoco cuajó después Louis Van Gaal. Y como necesitaban volver a ganar, ficharon a Mourinho, que a priori garantizaba ese éxito. Y así se demostró el primer año ganando la Supercopa inglesa, la Europa League y la Copa de la Liga. Pero el segundo año no tocó pelo y además vio cómo a sus dos grandes rivales, el de la ciudad, el City, y al de mayor rivalidad nacional histórica, el Liverpool, sí que le fueron bien las cosas, lo que ya empezó a levantar ciertas voces críticas.

Y esas críticas siguen incrementándose esta temporada y más desde hace una semana con los resultados que hemos comentado antes. En general, los resultados en Premier League no son nada boyantes, con tres victorias, un empate y tres derrotas. Mourinho mantiene además un choque de impresiones con la directiva sobre los fichajes y ha tenido también discusiones con sus jugadores (la de la pasada semana con Pogba en un entrenamiento fue la más llamativa), y todo esto salpicado con la crítica de buena parte de la prensa ha dado un cóctel explosivo en el que el United se haya ahora mismo sumido.

Los resultados del Valencia en Champions empezaron siendo espectaculares en sus dos primeras participaciones, en aquellas ya míticas en las que llegó a disputar dos finales consecutivas. Esos resultados se equilibraron en las siguientes ediciones, pero han ido a mucho peor en las últimas. El dato es muy llamativo. En los 44 primeros partidos que jugó el Valencia en la máxima competición europea sólo cosechó siete derrotas; pero en los últimos cinco partidos ha cosechado cuatro más. Antiguamente era un equipo temido y muy difícil de vencer, pero recientemente se ha convertido en un equipo del montón; una circunstancia que el actual Valencia trata de revertir.

Marcelino decidió viajar a Inglaterra con veintiún futbolistas, entre los que no se encuentran Ferran Torres, por enfermedad, y Santi Mina, que está lesionado en la rodilla. Al margen de Cristian como tercer portero, el técnico asturiano convocó de vuelta a José Luis Gayà, Cristiano Piccini y Ezequiel Garay, quienes por lesión, enfermedad y decisión técnica, respectivamente, no viajaron este sábado a San Sebastián para jugar ante la Real Sociedad.

En las filas del Manchester United, Ashley Young sufrió una lesión durante la derrota del fin de semana contra el West Ham United y se une a las bajas de Marcos Rojo, Ander Herrera y Jesse Lingard, que también están fuera de juego.