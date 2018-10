Nuevo rifirrafe entre Oltra y Bravo por los juzgados de violencia machista

La consellera de justicia, Gabriela Bravo, ha abogado por la creación de unidades de evaluación comarcales, con seguimientos más exhaustivos y continuos de los casos de riesgo. Bravo da un paso más, pide una jurisdicción específica de estos casos, en un sentido amplio, incluyendo a los niños y separando la violencia machista de los juzgados ordinarios. Y este asunto ha vuelto a ser motivo de disputa entre la consellera de justicia y la vicepresidenta Oltra.

La Generalitat propone que la violencia de género se convierta en jurisdicción especializada. De la misma forma que existen juzgados específicos para delitos económicos, debería, considera la consellera Gabriela Bravo, existir una jurisdicción específica para estos delitos. Lo ha propuesto Bravo tras presentar los resultados del informe realizado por un grupo de expertos para comprobar qué falla en esta materia. Y los resultados arrojan un dato preocupante: no se solicitan apenas informes de evaluación y de seguimiento de la evaluación del riesgo de los maltratadores. El resultado es que en los últimos años han aumentado mucho el número de víctimas a manos de maltratadores cuyas evaluaciones de riesgo eran medias o bajas. En 2017 no se pidió ningún informe, en 2018 solo 19 informes, lo que supone un 0'75% del total de casos en los que hubiera podido pedirse. Para evitarlo, Bravo considera que es necesario reforzar y mejorar los mecanismos para combatir esta lacra, comenzando por la creación de una jurisdicción específica.

De esa forma se acabaría con la justicia a dos velocidades de ahora: de un lado la de los casos que caen en los juzgados específicos de violencia de género, de otro los que van a parar a la justicia ordinaria (porque ocurren en partidos judiciales sin juzgados específicos) que está saturada de por sí y carece de personal, medios y formación suficiente como para llevar estos casos con mínimas garantías. Para paliar esto, la consellera propondrá también la creación de Unidades de Evaluación Comarcales. Haciendo visibles los medios, la consellera cree que aumentaría la concienciación.

Según Gabriela Bravo, casos como el de Castellón, con dos niñas asesinadas por su padre, demuestran que estamos ante un fallo del sistema, no de una parte de él. Las mujeres que denuncian deben tener, desde el principio, el apoyo necesario para que el medio no haga mella y decidan retirar la denuncia. Para que se sientan apoyadas. Asimismo, considera Bravo, no puede limitarse la evaluación del riesgo del maltratador a lo que de él diga la víctima. Debe ser valorado por especialistas. En ese sentido las oficinas de atención a las víctimas del delito contarán también con criminólogos que evalúen ese riesgo.

Y sobre la propuesta de Bravo, hablaba pocas horas después la vicepresidenta Mónica Oltra: le extraña que la propuesta, antes de hacerse pública, no se haya llevado a los organismos que existen al efecto en la administración autonómica, ni tampoco al pacto valenciano contra la violencia de genero, que celebró reunión hace pocos días.