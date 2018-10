Qué hacer este sábado, 6 de octubre

Programa de Fiestas del Pilar para este sábado, 6 de octubre:

09:00 h.: XXIII Torneo de Fiestas del Pilar de Baloncesto. A.D. Alierta Augusto. Pabellón César Augusto y Doctor Azúa.

10:00 h.: XIV Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de Ajedrez E.M. El Olivar

10:00 h.: XXXII CERTAMEN BENJAMÍN, INFANTIL Y JUVENIL DE JOTA ARAGONESA en la Sala Mozart del Auditorio.

10:30 h.: III Carrera de la Mujer contra el maltrato. Organiza: A.D. Sarakosta y CNP. Parque Grande José Antonio Labordeta

11:00 h.: Inauguración de la XXVII MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA PILAR 2018. A las 11:30 y 18:30 h.: Talleres participativos de piel, cuero, cerámica, vidrio, juguetes tradicionales, madera, bisutería. Abierta todos los días de fiestas, de 11:30 a 13:30 h. y de 18:30 a 20:30 horas. Plaza de los Sitios. Asociación Profesional de Artesanos de Aragón

11:00 h.: MUESTRA ARAGONESA. Taller Hilanderas de Almudévar. Junto al acceso del Náutico. Paseo Echegaray y Caballero.

11:00 h.: VIII Trofeo Ibercaja-Ciudad de Zaragoza 45 minutos Motonáuticos. De 11,00 a 18,00. Organiza Real Federación Aragonesa de Motanáutica. Río Ebro, entre el puente de Piedra y entre el puente de la Almozara.

12:00 h.: CARPA ARAGÓN. Actividades infantiles, juegos tradicionales, morra, hoyetes. (De 12:00h a 14:00h y de 18:00h a 20:00h). Parking de Macanaz.

12:00 h.: EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. Plaza de Los Sitios

13:00 h.: ESPACIO ARAGÓN. Enoturismo de Aragón: Catas. A las 13,00, 13,30 h., 19,00 h y 20,00 h. Pasaje Palafox (Pº Independencia, 12)

12:00 h.: LA DIVINA COMEDIA. AZOTEA DE LAS ESTRELLAS: MIA ROUTE. Azotea IAACC Pablo Serrano.Organiza: Gobierno de Aragón y Aragón Musical.

16:00 h.: Trofeo “Ibercaja-Ciudad de Zaragoza” de Hípica. Club Hípico Doble F.

16:30 h.: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en PLAZA DE ESPAÑA. A las 16:45 h Lectura del PREGÓN DE INTERPEÑAS. Plaza España.

17:00 h. DESFILE DEL PREGÓN DE INTERPEÑAS. Recorrido: Plaza de España, Coso, c/ D. Jaime, Plaza de la Seo.

18:00 h.: ESPACIO BEBÉ. Cuando yo era pequeño con JAVI EL MAGO Para niños de 2 a 4 años. (Plaza Eduardo Ibarra s/n Quiosco, 4)

18:00 h.: TEATRO DE LAS ESQUINAS. 5 y … ACCIÓN. Con CARLOS SOBERA, MARTA HAZAS, JAVIER VEIGA y más…. (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas). Funciones: 18:00h. Y 20:30h.

18:00 h.: TEATRO ARBOLÉ. ESCENA MIRIÑAQUE. Algodón (Parque del Agua Luis Buñuel)

18:00 h.: LA FAMILIA ADDAMS.Una comedia musical de Broadway. Funciones: 18,00 y 21,30 h. Palacio de Congresos de Zaragoza (Recinto Expo, Plaza Lucas Miret Rodríguez)

18:00 h.: ACTO SOLEMNE DE ENTREGA DE MEDALLAS Y DISTINCIONES DE LA CIUDAD. En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Zaragoza

19:00 h.: TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. Funciones: 19:00h y 21:30h (Plaza de Santo Domingo, s/n).

19:00 h.: PASACALLES PREGÓN FIESTAS DEL PILAR DE ZARAGOZA. …EN FEMENINO

Pasacalles multidisciplinar en torno a la mujer, con una mirada lúcida y lúdica que abraca aspectos relacionados con la Mitología, las Ciencias, las Humanidades y las Artes, sus logros y us retos, con un guiño al futuro

Con la participación de: CALLEJEATRO, TARDE O TEMPRANO DANZA, COSCORRÓN BANDA DE ANIMACIÓN, K DE CALLE TEATRO ANIMACIÓN, NOSTRAXLADAMUS, NORABOLA, ALMOZANDIA y CALEIDOSCOPIO TEATRO.

Colaboran: PARES SUELTOS, TITÁNICAS COMPANY, AMZ, ZANGANIA, LA PULPA, PELIAGUDO ARTE Y CIRCO, PATIN NUEVA ERA, GRUPO DE MUJERES DE TEATRO LA PAZ.

Recorrido: Paseo María Agustín, Puerta Del Carmen, Avenida Cesaraugusto, Coso, Alfonso I, Plaza del Pilar.

19:00 h.: Pasacalles del Grupo Folklórico El Pilar. Intu PUERTO VENECIA. Salida desde zona del Canal.

19:00 h.: ZARZUELA GIGANTES Y CABEZUDOS. Teatro Lírico de Zaragoza. C.M.U. Virgen del Carmen (C/Albareda 23).

19:00 h.: JAZZ EÑE: GONZALO DEL VAL TRÍO + NAN JAZZ Sala Luis de Auditorio Zgz

20:30 h.: TEATRO PRINCIPAL. NUEVE DE NUEVE TEATRO presenta CON LO BIEN QUE ESTÁBAMOS (Ferretería Esteban) con CARMEN BARRANTES y JORGE USÓN. (C/ Coso, 59).

20:30 h.: EUROPE. LIVE IN ZARAGOZA. Walk The Earth. Sala Multiusos de Auditorio

20:30 h.: PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDOS presenta MANOLO ROYO y Cía. en el espectáculo Cómico - Musical “UN PILAR CON MUCHO ROYO”. Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

21:00 h.: LECTURA DEL PREGÓN. Desde el balcón del Ayuntamiento. A continuación FUEGOS ARTIFICIALES

21:00 h.: LOVE THE 90´S. Gira “FOREVER YOUNG”. Pabellón Príncipe Felipe

21:00 h.: CARPA ARAGÓN. LE BLOND + SUPER SINGLES + DJ . Parking de Macanaz.

21:00 h.: DR. CALYPSO + EMBER´S PATH con SKANDALO EN LAS ONDAS. Iván de Ramos (a las 03:00h). Sala López (C/. Sixto Celorrio, 2)

21:00 h.: ROCKING PILAR 2018. WALK THE LINE “Tribute show to Jhonny Cash” + LEGACASTER + DEEJAY FRANCHO y DJ ROLL OVER MORENO. Sala Zeta (C/ Latasa 14)

21:00 h.: BRUNO ARIAS & ONICORIUM Desde Argentina. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

21:30 h.: SLAP! FESTIVAL presenta: BLACK BONES + THE BELLRAYS (22:30h) + LADY FUNK (00:00h). Plaza Mariano de Cavia (Las Armas)

21,30 h.: EUROPA FM presenta CHENOA. Plaza del Pilar. Fuente de Goya.

21:30 h.: TRES CALAVERAS HUECAS: Jorge Marron, Juan Ibáñez y Damián Mollá, Sala Mozart de Auditorio.

21:30 h.: EBRO FOOD III FESTIVAL FOOD TRUCK. Starkytchs pinchadiscos. Paseo Echegaray junto a Plaza Europa.

22:00 h.: KABARET VENDETTA. I FESTIVAL NACIONAL DE KABARET: SIL DE CASTRO + PATO BADIAN Y DANI ESCOLANO + LA BETI + DANIEL RABANAQUE + MARIAN NADAL + KAMBALAYA + CASHALADA CIA + MISSISSIPI + DADÁ. Sala Oasis (C/ de Basilio Boggiero, 28)

22:00 h.: ESCENARIO CHOVEN. INDECISIÓN. + DUPTOPAINS & PEPÓN SELEKTAH (23,00 h. )Plaza de la Magdalena.

22:00 h.: LUCAS COLMAN. La Lata de Bombillas (C/ Espoz y Mina 17)

22:00 h.: THE WICKED LAWYERS. La Ley Seca (C/. Sevilla, 2). Entrada libre.

22:00 h.: THE CREDENBEAT. Banda tributo a Creedence Clearwater Revival. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3). Entrada 5 euros.

22:00 h.: ESPACIO ZITY. Escenario principal: C TANGANA Y BERET. Recinto Ferial de Valdespartera.

22:30 h.: CULO. Café Dpch Rock (C/ Telesforo Peromarta, 5)

22:30 h. IV FIESTA OFICIAL DEPECHE MODE. El Corazón Verde (África, 8).

22:45 h.: TEATRO DE LAS ESQUINAS. SERES Y ESTARES QUE TE ENCUENTRAS PA´PILARES. Con Marisol Aznar, Jorge Asín y David Angulo (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

23:59 h.: THE COMINMENS Jazz con Eñe. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)