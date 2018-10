Desbloqueados 12 millones de euros tras la vuelta de la oposición a las sociedades municipales

PP, PSOE, CHA y Cs han vuelto a la sociedades municipales con la proporción acordada tras las elecciones de 2015. Marcha atrás del equipo de gobierno "Por el bien de la unidad de la izquierda", según ha explicado el Alcalde de Zaragoza y con la abstención de Zaragoza en Común. Ha sido el paso previo a que el pleno declarara disponibles por unanimidad casi 12 millones de euros en Zaragoza Vivienda, Zaragoza Deporte Municipal. Zaragoza Cultural y Ecociudad.

ZEC asegura que es una vuelta, no al 9 de febrero, cuando se modificó la presencia de los grupos en las sociedades, sino a noviembre de 2017, cuando se aprobó la Ley de Capitalidad y a cuyo artículo 14, ahora en el Tribunal Constitucional, se agarró el gobierno municipal para lo que la oposición califico de "golpe a la democracia". Santisteve ha indicado que "no vamos a generar ningún conflicto político más con este tema y estamos asegurando, hasta final de legislatura, que con independencia de lo que diga el TC, mantendremos la proporcionalidad por el bien de la unidad de la izquierda, en la que nos queremos poner a trabajar". Recomponer las relaciones no sera fácil con PSOE y CHA. Lo han dejado claro tanto Carlos Pérez Anadón (PSOE) como Carmelo Asensio (CHA).

Desde la bancada de la derecha, Jorge Azcón (PP) ha remarcado que "rectifican porque están en un callejón sin salida, no porque haya habido una explosión de sentido común en la cabeza del señor alcalde". Y dejaba claro que no hay oposición actuando en bloque, acusando al PSOE de nadar y guardar la ropa: "En muy poco tiempo veremos cómo el PSOE vuelve a prestar sus votos a Zaragoza en Común para aprobarle el presupuesto al alcalde reprobado".

Desde Ciudadanos lamentan que la marcha atras de ZEC sea obligada. "Lo triste es que el alcalde y algunos miembros de Zaragoza en Común siguen pensando que lo que hicieron fue lo correcto y, lo que es más gordo, que tenían derecho a hacerlo cuando no es así", ha incidido Sara Fernández.

Tras 8 meses y los 5 plenos de hoy, las sociedades y patronatos ya pueden disponer de 12 millones de euros.