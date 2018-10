Alquilar un local en el Paseo puede superar al mes los 20.000 euros

El anuncio de la marcha de firmas comerciales del Paseo de Almería en los últimos meses ha encendido la luz de alerta en la ciudad. En apenas unos meses la tienda ‘Casa’ cerró sus puertas, Blanco dejó el Paseo, al igual que Stradivarius y que hará H&M, y alargando la mirada en el tiempo, también se despidió de la que otrora fue la arteria principal de la ciudad, la franquicia de comida rápida McDonalds.



Ciertamente la apertura del nuevo centro comercial de Torrecárdenas ha colaborado a este éxodo, si bien desde el propio sector reconocen que a quien más daño le va a hacer la apertura de esta superficie es a su competidor directo ubicado en la Avenida del Mediterráneo. Decía hace unos días el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, que el problema del comercio tradicional “no es un nuevo centro comercial sino la compra por internet”, pero lo cierto es que son varios los factores que afectan a este despoblamiento comercial, posiblemente de forma temporal.

Precios



Uno de esos factores y que en muchos casos es determinante, es el precio de los alquileres de los locales que se encuentran ubicados en el Paseo de Almería.La media que se está pagando por metro cuadrado en esta importante calle asciende a unos 60 euros al mes.



Así, haciendo un barrido por los locales de la zona, los precios oscilan desde los 6.000 y los 18.000 euros, llegando incluso en uno de ellos a costar 25.000 euros mensuales. Se trata de precios que desde el sector comercial se consideran como bastante altos incluso para las grandes franquicias que los habían estado pagando hasta ahora y que por ello, apuestan por su traslado a los centros comerciales donde los costes son mucho menores.



Además, como si se tratara de una línea imaginaria, los precios son algo más bajos desde el cruce de Paseo con Méndez Nuñez hacia la Plaza Circular que en la subida hasta la Puerta Purchena. Y es que conforme se va subiendo la calle va creciendo el precio.



Hay que tener en cuenta que según datos del pasado mes de marzo, las calles más caras para alquilar un local comercial en España son Preciados en Madrid y Portal de Ángel en Barcelona, donde la renta mensual puede alcanzar los 250 euros por metro cuadrado.



Haciendo una comparación con los precios de Málaga, según el ranking elaborado por la consultora Savills Aguirre Newman, se está llegando a pagar en la zona más exclusiva de la ciudad 110 euros por metro cuadrado al mes, y hay que tener en cuenta la mayor población con la que cuenta la ciudad.

Rotación



Lo cierto es que a pesar de que han ido llegando anuncios de la marcha de estas franquicias del Paseo de Almería, bien parece que algunos de estos locales ya cuentan con marcas comerciales interesadas en su instalación en este espacio.



Tanto desde el Ayuntamiento de Almería como desde el sector comercial consideran que más que un éxodo lo que se está produciendo en la principal arteria comercial hasta ahora de la ciudad es una rotación.



De momento esta renovación de firmas no se ha confirmado como tal y habrá que esperar a que pase un poco de tiempo para poder comprobar que la marcha de estas marcas no es más que el proceso de cambio que está sufriendo el comercio. Pendiente queda saber si con incentivos se puede ayudar a que sea rotación y no éxodo.

Peatonalizar el Paseo de Almería es uno de los grandes debates que tiene pendiente la ciudad y que nadie termina de cerrar. Realizarlo conlleva problemas de movilidad en el transporte urbano y de buscar salidas al tráfico desde el centro, además de contar con no pocos detractores de la idea.



Hace unos meses se realizaba una encuesta entre los comerciantes del centroy el 90% apoyaba la medida, pero, ¿es la solución comercial definitiva para esta zona?



Difícil parece dar una respuesta rotunda a esa pregunta. Cierto es que en otros centros se ha peatonalizado su arteria principal y se ha convertido en un punto de atracción, el ejemplo más cercano el de calle Larios en Málaga.



En Almería la situación parece algo diferente por el tamaño que tiene la calle y que obliga a mantener dos itinerarios de compra, uno de bajada y otro de subida, ya que alcanza un tamaño de hasta 23 metros de ancho lo que impide poder seguir los escaparates de ambos lados.



Decía en una entrevista el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, que“algo hay que hacer en el Paseo” y casi de forma simultánea su concejal de Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón afirmaba que se están buscando las fórmulas para poder peatonalizarlo. Eso sí, dejaba en el aire la necesidad de “estudiar qué puede suponer la peatonalización del Paseo y ver qué actividad queremos: ¿comercial? ¿hostelera?” y si son terrazas lo que se interesan por instalarse allí “habrá que hablar con los vecinos”. Por tanto, aún quedan agujeros para saber si es la solución.