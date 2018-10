Los cambios en las rutas de Barco-Piedrahita se retrasan por el recurso interpuesto por CEVESA

La Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento y la empresa MOMBUS están dispuestas a mejorar los horarios y ampliar las paradas de las rutas que pasan por la comarca Barco-Piedrahita, tal y como piden los vecinos de la zona. Pero no podrá hacerse ningún cambio hasta que no se resuelva el recurso administrativo interpuesto por la empresa CEVESA, que también presentó oferta a ese concurso público.

Así lo ha asegurado en Ser Ávila el subdelegado del Gobierno, Arturo Barral, quien considera que será más fácil la inclusión de las paradas que se están reclamando, y que después vendrá la reordenación de los horarios actuales, que ha calificado de "dislate".

Arturo Barral ha explicado que esta concesión administrativa que se firmó el 27 de julio, siete días después de que tomara posesión la actual directora general de Transporte Terrestre, que se limitó a elevar a definitiva la adjudicación provisional que hizo el gobierno del Partido Popular.

"Si a mí como funcionario público me ponen una adjudicación provisional elevada a definitiva mi obligación es firmarla", explica, "con lo cual en cuanto a la actuación de la Dirección General de Transporte Terrestre, nada que decir. Habría que preguntar a los anteriores porqué han hecho realmente este dislate con determinadas líneas de autobús. No sé lo que pretendían y no sé como pensaban presentarlo. Pero me congratula que el Partido Popular quiera cambiar algo que el propio Partido Popular ha hecho".

El presidente del PP de Ávila, Carlos García y el presidente de la Diputación Provincial, Jesús Manuel Sánchez Cabrera han ido este lunes a la Subdelegación del Gobierno junto con una veintena de alcaldes de la comarca Barco-Piedrahita para entregar unas 5.000 firmas pidiendo que se recuperen las rutas que había antes del 27 de agosto. También han entregado en el registro un escrito en el que convocan al subdelegado a una Mesa del Transporte que la Diputación quiere celebrar en Piedrahita el próximo 18 de octubre.

Arturo Barral ha dicho que si recibe una invitación para acudir a esa Mesa la elevará a la Dirección General de Transporte, que es el órgano competente. Y cree que lo que han hecho lunes "un número", tal vez porque "estarán ya en campaña electoral".