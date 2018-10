La crispación política, un arma de doble filo

La estrategia de la crispación se ha instalado en la política nacional. Lo ha hecho tras triunfar la moción de censura de la que salió derrotado Rajoy abriendo un cisma en el PP que se resolvió con unas primarias de la que salió victorioso Pablo Casado y dejando descolado a la formación naranja de Albert Rivera. Ambas formaciones han abrazado la tesis de no dejar pasar ni una al gobierno del flamante presidente, Pedro Sánchez. Una deriva que de momento desactiva de facto la acción de gobierno del PSOE pero tiene sus riesgos.

La ofensiva liderada por los dos partidos de la derecha contra el Ejecutivo de Sánchez se puede volver en su contra. Aunque las encuestas pueden resultar engañosas, no hay ninguna que refleje un notable cambio de tendencia favorable al partido de Casado, ni una mejora entre la formación de Rivera. La deriva ultra a la que ambas formaciones se han sumado, con la inestimable colaboración y entusiamo de la caverna mediática, puede tener como resultado adhesiones y fidelidades en la izquierda de cara a los próximas elecciones de mayo. La abstención es en realidad donde debería estar el caballo de batalla de ambas tendencias. Es poco habitual que un votante de derechas cambia su sentido de voto a la izquierda y viceversa.

Por tanto, lo relevante es animar a tu electorado a ir las urnas y tratar de desanimar a los contrarios. También es cierto que ese exceso de ruido de la derecha, la acumulación de escándalos, los bandazos en la acción de gobierno y la falta de una correcta comunicación en momentos de crisis pueda socavar los cimientos y la credibilidad del gobierno de Sánchez provocando, en general, la desesperanza en la izquierda. Este electorado voluble tiene esas cosas, ya no compra cualquier cosa, cada vez está menos anestesiada y la información ya no depende sólo de titulares sino de lo que recogen las redes. La opinión pública yo no se fia de la opinión publicada.