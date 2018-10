El Ejido se convierte en sedede los exámenes oficiales de Cambridge English

El El Ejido se ha convertido en sede para la realización de los exámenes oficiales de Cambridge English. Así lo ha anunciado el alcalde, Francisco Góngora, en el acto de entrega de los diplomas a 69 jóvenes que han superado esta prestigiosa prueba de nivel de idioma.

El regidor, acompañado del concejal José Francisco Rivera, el director de Marketing y Comunicación de Exams Andalucía de Cambridge, Abel Barranco, y representantes de cuatro academias locales (Samar Formación, The English House, The English Planet, Logos & Hello MJ), ha felicitado a los alumnos que han recibido su diploma “tras un año académico de esfuerzo”. Les ha recordado “la importancia que tiene aprender idiomas para estar a la altura de las exigencias del mercado laboral, ya que hoy en día no basta con tener conocimientos académicos, estamos viviendo una realidad dominada por la globalización comunicacional que involucra aspectos económicos, tecnológicos, sociales y culturales”.

El Ayuntamiento trabaja por dar respuesta a esta realidad y en el año 2014 ya firmó un convenio con el Centro Examinador Oficial de Andalucía que abrió las puertas a la obtención de este título. El gobierno local mantiene su compromiso para convertir a la ciudad en sede oficial examinadora de Cambridge.

Góngora ha indicado que “entramos a formar parte de la prestigiosa Red de centros oficiales para hacer estos exámenes, de manera que los estudiantes de El Ejido y del resto de municipios de la Comarca de Poniente ya no tendrán que desplazarse a Almería, Granada o Motril para realizar estas pruebas”.

El próximo año los exámenes se llevarán a cabo en el Centro de Usos Múltiples de Santo Domingo para las convocatorias que Cambridge English abrirá en los meses de enero, abril, junio, julio, septiembre y diciembre.

Góngora ha recordado como El Ejido se encuentra desde hace décadas inmerso en esa globalización comunicacional, como un fenómeno positivo, debido a “nuestra agricultura intensiva netamente exportadora, que nos obliga a tener que comunicarnos a diario con Europa, a quien abastecemos de las mejores frutas y hortalizas”.

“Un segundo e incluso tercer idioma es más que necesario si queremos ampliar las oportunidades de negocio y, en este sentido, el inglés se hace imprescindible para que nuestros sectores económicos, agricultura y turismo, ganen en competitividad. Al igual que es muy necesario para que nuestros jóvenes puedan abrirse nuevas metas laborales o académicas dentro y fuera de España”.

Por su parte, Abel Barranco ha agradecido a las cuatro academias “el esfuerzo que han realizado para unirse en este objetivo y ha anunciado que se llevarán a cabo al menos seis convocatorias de exámenes tanto en papel como on line y que El Ejido será además el primer municipio de la provincia en realizar pruebas en papel de gran formato y con auriculares”.

Cambridge English es la institución más laureada para la certificación del nivel de inglés y ‘Exams Andalucía’ trabaja en 450 municipios de todo el país auditando el nivel de inglés de los estudiantes.