Ramiro González: "No tengo constancia de mala atención a los menores extranjeros"

El diputado general de Álava, Ramiro González, en los micrófonos de 'Hoy por Hoy Vitoria'. Analizamos la actualidad foral: la situación de los menores extranjeros no acompañados, una posible reforma fiscal, el parque tecnológico de Miñano, 'caso De Miguel' o la operatividad del aeropuerto de Foronda, entre otras cuestiones. Escúchalo aquí:

"Me preocupa que sean los propios trabajadores los que cuestionen la calidad del servico que se da a los menores extranjeros no acompañados. No corresponde con la realidad". Así se ha manifestado Ramiro González preguntado por la denuncia interpuesta por los trabajadores de Bideberria ante la Fiscalía de Menores por mala atención a los menores. El Diputado General reconoce la sobreocupación del centro, pero asegura no tener constancia de mala asistencia.

Hoy hemos conocido que las negociaciones en torno al 'caso De Miguel' se prolongan hasta el próximo 15 de octubre. González insta a esperar a la justicia y deja claro que "se está juzgando a unas personas, no al PNV quien no tiene nada que ver".

El Diputado General ha vuelto a defender la ampliación del parque de Miñano, ya que "actualmente no tenemos en Álava capacidad para acoger a empresas de gran tamaño".

González cree que todavía "hay margen para alcanzar un acuerdo en materia fiscal, aunque reconoce no tener buenas sensaciones con el resto de grupos junteros para lograrlo".