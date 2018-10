Martín Fiz: "Espero estar recuperado para el mes de noviembre"

Martín Fiz fue atropellado por un coche hace dos semanas en Vitoria. El corredor vitoriano iba por detrás de su grupo de entrenamiento y fue alcanzado por un vehículo cuando atravesaba un paso de cebra. "Fue mala suerte. No tenía apenas visibilidad por unos coches que había aparcados y por unas jardineras. El conductor se sentía fatal, muy nervioso. Incluso se ofreció a llevarme al hospital. Había parado en el paso de cebra y no pensaba que faltaba yo por pasar. Incluso se mareó", comentó el corredor.

Fiz fue al Hospital de Txagorritxu y le diagnosticaron la fractura de cuatro costillas. "Tenía bastantes dolores y me imaginé que podía tener alguna fisura o algo parecido pero cuatro costillas no. Llevo un par de semanas con bastantes dolores, sobre todo cuando me meto en la cama para dormir. No sé ni en qué postura ponerme. Los que han pasado por esto ya saben de lo que hablo. Tampoco puedo respirar bien. Los primeros días no podía ni hablar porque si abría la boca me dolía todo el cuerpo", añadió.

El atleta vasco está iniciando ya su fase de recuperación. "Llevo dos días saliendo de casa, trato de hacer unos paseos con una máscara y también ejercicios lumbares y para reforzar la zona de las costillas. Dentro de poco empezaré con la elíptica. Espero estar en buenas condiciones para el mes de noviembre". Javier Barrio, médico del Alavés, le está ayudando en la rehabilitación como ya hizo hace más de un mes con el ciclista Mikel Landa. "Le conozco de la época en la que estaba abierto el Centro de Medicina Deportiva de Mendizorroza, que ahora ya no existe", expresó el maratoniano.

Fiz está optimista y se mira en el espejo de Alejandro Valverde, campeón del Mundo de ciclismo en Innsbruck. "Yo he llevado el camino inverso que él. Alejandro se cayó y tuvo que ser operado y por fin ha conseguido el Mundial. Yo ya era campeón del Mundo y resulta que soy el que se ha ido al suelo ahora", concluyó con bastante dosis de humor.