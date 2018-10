També talls a carrers del centre de Barcelona

Activistes dels CDR han tallat poc després de les set del matí a Barcelona la plaça de Catalunya, la Ronda de Sant Pere, la Gran Via, l'Avinguda Diagonal, el carrer Aragó i la Via Laietana en diverses accions convocades pels Comitès de Defensa de la República per commemorar i reivindicar l'1-O.

També desenes de membres dels CDR bloquegen l'entrada als serveis centrals de les torres de CaixaBank, situades en la Diagonal, impedint l'entrada a l'edifici, encara que els treballadors estan entrant per una porta lateral.

Més d'un centenar d'activistes s'han concentrat a les 7 del matí al centre de la plaça Catalunya i poc després s'han desplaçat fins a l'edifici del Banc d'Espanya, al costat del Portal de l'Àngel sostenint una pancarta amb el lema "Sobirania econòmica. Fora el Banc d'Espanya".

En arribar a aquest edifici, que en aquesta hora estava tancat, han enganxat a les portes nombroses adhesius amb els lemes "República en construcció. Disculpin les molèsties" i "Tumbem el règim. Vam votar independència", una acció que han repetit en el pròxim edifici Movistar Centre.

A continuació han tallat les vies de circulació de la part sud de plaça Catalunya, encara que agents de la Guàrdia Urbana ja estaven desviant el tránsit. Posteriorment s'han desplaçat fins a la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer Aragó, on també han fet talls de trànsit.

Un altre grup de CDR s'ha concentrat a la Via Laietana, davant de la seu de la patronal Foment, la porta de la qual també han omplert d'adhesius al·lusives a l'1-O, i han tallat aquesta cèntrica carrer barceloní.

Amb una pancarta que resava "Tumbem el règim del 78. Independència i República", els activistes han corejat crits com "1-O, ni oblit ni perdó", "Buch dimissió""Els Mossos també són forces d'ocupació" i "Sense desobediència no hi ha independència". EFE.

