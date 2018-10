Agaden pide que se quede sobre la mesa el proyecto de "Las Piñas" en Valdevaqueros

El grupo ecologista, AGADEN, ha denunciado lo que entiende es un atentado más en el modelo respetuoso y sostenible que debe de seguir el turismo en Tarifa. Les hablamos del complejo turístico "las Piñas" en Valdevaqueros, con el que - según los conservacionistas - se pretende urbanizar una zona con un gran valor paisajístico y natural al impedir que se desarrollase en el mismo entorno la contestada Urbanización de Valdevaqueros.

El portavoz de Agaden, Javier Gil, afirma que tras el fracaso del proyecto de Valdevaqueros, ahora con este proyecto se intenta “colar” otro modelo igual que el anterior pero troceándolo en el tiempo y así dentro de algunos años, la famosa urbanización existirá disfrazada de Bio, de Verde, de Sostenibilidad.

Según Agaden, con este proyecto no se crea riqueza y sí, un gran impacto en el medio natural tarifeño que es un valor que no se cuida lo suficiente. Por todo ello, Agaden ha solicitado al pleno del ayuntamiento de Tarifa - que hoy debate el asunto - que deje sobre la mesa este proyecto hasta que no se estudie otro modelo global y sostenible para el municipio con miras al futuro.

Según consta en la memoria del proyecto, se pretende crear en suelo rústico/natural un complejo hotelero que ocupa 140.000 metros cuadrados, sobre una finca de 27 hectáreas, con alrededor de 30 edificios entre los que destacan 22 apartamentos de 150 m2 cada uno, piscinas, aparcamiento y cafetería; que cuenta con un informe desfavorable del Delegado Territorial de Medio Ambiente.