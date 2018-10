El BMC Algeciras viaja a por el pleno a Ciudad Real

El Colomer Dental Algeciras ha arrancado la temporada en la Primera Estatal como un tiro después de sumar dos triunfos en dos partidos que le han situado como uno de los cinco equipos que ha arrancado con pleno la categoría.

Su técnico, Sebastián García "Chano", destacó el carácter luchador de su equipo para lograr una remontada triunfal como la que logró el plantel algecireño ante BM Melilla Virgen de la Victoria por 24-23 este pasado domingo.

A pesar de la victoria, el equipo tuvo distintos momentos dentro de un mismo partido. Chano reconoce que su equipo no jugó mal pero de cara a portería tuvieron muchos fallos. "No conseguíamos goles con los extremos, los laterales hacían muchas faltas en ataque, pero eran más los fallos de cara a portería porque no planteamos mal el partido", declaró el preparador que entiende como aceptable la cifra de 23 goles encajados.

El equipo viajará este sábado hasta Bolaños de Calatrava para medirse a partir de las 18.30 horas a BM Bolaños, un equipo que ha ganado uno de los dos partidos. Las bajas por motivos laborales en algunos de los jugadores y la duda de Juan Bermejo por un golpe sufrido en el duelo ante Melilla, convierten en duda a varios integrantes de la plantilla para el desplazamiento de esta semana.

Más allá del equipo senior masculino, las chicas del femenino debutaron con un brillante empate a 29 goles ante BM Triana y descansará esta jornada. El Juvenil Femenino venció en su debut en El Viso del Alcor y jugará ante BM Montequinto el sábado a las 16.00 horas en el Ciudad de Algeciras mientras que justo a continuación, el Juvenil Masculino hará su debut en la División de Honor ante BM La Salle.