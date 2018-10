Lo que importa y lo que no valoramos. Vivimos en un equilibrio inestable. Somos presa de los medios.

Y me refiero a cosas tan prosaicas como que salga agua del grifo, que haya electricidad, que funcionen los semáforos o que no se caiga la catenaria del tranvía y muchos ciudadanos o no lleguen a tiempo al trabajo o tengan que buscarse la vida para ello. Cuando algo de esto falla, nos volvemos disfuncionales en un amplio sentido.

Mantener todas las infraestructuras para que las cosas funcionen no luce, pero cuando se caen, el estruendo social, mediático y político es tremendo.

No sé si las inversiones en mantenimiento de Ferrocarrils son las adecuadas; o si el consistorio y la adjudicataria del autobús han puesto todos los medios para afrontar la hora punta de ayer por la mañana, pero los ciudadanos confiamos en que lo hagan.

Noticias relacionadas La Columna de Carlos Arcaya AUDIO Tres mujeres y dos niños asesinados