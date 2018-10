Teletrabajo sí, teletrabajo no...

Muchas empresas que desean abaratar costes e incrementar su cuenta de beneficios, también multitud de trabajadores que quieren sacar el máximo partido a su preciado tiempo, e incluso un buen número de estudiantes que ya están pensando en incorporarse al mercado laboral por primera vez, se encuentran en estos momentos deshojando esta atractiva margarita en busca de argumentos que les ayuden a dar un paso adelante en lo que posiblemente será la nueva forma de relación laboral para los próximos años.

Indudablemente, el teletrabajo tiene innumerables ventajas para trabajadores y para empresarios, pero no es menos cierto que todavía hay cuestiones que se deben valorar detenidamente de forma que no acabemos embarcándonos demasiado pronto en un viaje para el que todavía no estamos preparados.

Incluso si finalmente nos decidimos por el sí, debemos ser cautos y sinceros con nosotros mismos, y cuestionarnos si tenemos las características que requiere esta nueva forma de trabajo, pero también, esta nueva forma de relacionarnos con nuestra jefes, con nuestros clientes y, sobre todo, con nuestros compañeros.

Los futuros teletrabajadores deben valorar si este nuevo formato les permitirá realmente aprovechar más y mejor su tiempo, si van a ser capaces de lograr la disciplina necesaria y de organizarse como se requiere, o si disponen de todos los recursos que precisarán para desempeñar sus funciones.

Así mismo, los empresarios deben preguntarse si las nuevas tareas se podrán realizar desde la distancia, si son capaces de reorganizarlas por objetivos, o si tienen las herramientas adecuadas para mantener la motivación de este tipo de trabajador, logrando que se integren adecuadamente en su estructura empresarial y se identifiquen con la organización.

SER 3.0 #30

Tanto si eres empresario, como si eres trabajador, y estás pensando en experimentar en esta nueva forma de relación laboral, no te pierdas este nuevo programa en el que reflexionaremos sobre todos estos aspectos.

Francisco Maciá es doctor Ingeniero en Informática y profesor titular en el Departamento de Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante.

Noticias relacionadas SER 3.0, con Paco Maciá AUDIO Tarjetas contactless