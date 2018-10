El Senado de Alicante Corre se pone en marcha

¿El running o salir a correr -como se ha dicho durante toda la vida- se ha puesto de moda? ¿Es una moda que ha llegado para quedarse? Esta era la primera de las preguntas que han respondido los miembros de nuestro particular "senado": Jesús Jurado (A to trapo), Pere Rostoll (Urban Runners), José Luis Giménez (C. D. SATSE), Luis Navas (Beer Runners) y César Bañuls (Runners Montemar).

Desde luego es una afición que se ha convertido en un buen hábito de vida para cada vez más y más gente.

En Alicante Corre han contestado a estas preguntas, han aportado otras reflexiones desde sus experiencias personales.

A todos, a los que ya sois corredores experimentados o los noveles y a quienes queréis comenzar a correr, os invitamos a escuchar la conversación con nuestro olímpico José Manuel Albentosa.