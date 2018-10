Taboada pide un pleno monográfico con Gabino de Lorenzo "para aclarar qué pasa con los empleados municipales"

La portavoz de Somos, la marca local de Podemos en el Ayuntamiento de Oviedo, Ana Taboada, pidió ayer un pleno monográfico al que acuda a dar explicaciones el ex alcalde del PP, Gabino de Lorenzo, y sus “íntimos colaboradores” para aclarar lo que ocurre con los empleados municipales, tras una "cadena de errores - que según ha dicho Taboada - no entran dentro de lo razonable".

Ha sucedido en el pleno en que el PP presentaba una moción de urgencia para reprobarla por sus declaraciones, en las que señalaba a los funcionarios por "dinámicas de trabajo indeseables" que relacionó con los 24 años de gobierno de los populares en la ciudad. Cabe recordar que varias iniciativas del tripartito de gobierno han sido tumbadas en los tribunales por defectos de forma.

El público muestra carteles en el pleno municipal en el que el PP ha presentado una moción de urgencia para reprobar a la vicealcaldesa por Somos Ana Taboada. / Alejandra Martínez

La reprobación ni siquiera ha llegado a debatirse al decaer la urgencia de la moción presentada por el Grupo Popular, con el rechazo de los tres socios de gobierno PSOE, IU y Somos. Gerardo Antuña, el portavoz adjunto del Partido Popular le recordó a Taboada que también los sindicatos han criticado sus declaraciones, y que el propio alcalde Wenceslao López dijo públicamente no compartirlas. Por su parte, la líder de Somos, acusó al PP de querer "matar al mensajero" porque no les gustaba el mensaje, y se reiteró en lo que dijo que era un secreto a voces, afirmando de nuevo que "la cadena de errores cometidos por algunos funcionarios no entran dentro de lo razonable".

Entre el público, carteles que respaldaban argumentario de la vicealcaldesa por Somos, con lemas como "Secreto a voces", "Lo de funcionarios a dedo, secreto a voces", "Reprobáis lo evidente", "La verdad no es reprobable" o "Funcionario opositor no debe ningún favor"; y apoyo de Podemos Asturies a Taboada, con la presencia del secretario general de la formación Daniel Ripa, y el diputado regional Andrés Fernández Vilanova.