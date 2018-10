Las Quijotas proponen un Protocolo contra las Agresiones Sexistas

Sin acuerdo para que Villarrobledo funcione con energías verdes. Anoche el Pleno no aprobó la propuesta de SPV por la que pretendía que los contratos de suministros de la administración local se firmen con criterios de sostenibilidad.

Los votos a favor de IU y de Se Puede Villarorbledo no fueron suficientes. Los votos en contra de PP y PSOE no lo permitieron. Para el concejal de SPV, Mario de la Ossa, supuso “una decepción” la postura socialista cuando su mismo partido a nivel nacional ha creado el ministerio para la Transición Ecológica. Entiende de la Ossa que fue toda una “falta de valentía” por parte de quienes gobiernan en la ciudad. Incide de la Ossa en que no hay que tener miedo a posibles presiones de las electricas.

El escaño ciudadano de la sesión plenaria lo ocupó el colectivo feminista local de Las Quijotas. Su portavoz, María Pérez, presentó una propuesta para que Villarorbledo cuente con un Protocolo contra las Agresiones Sexistas. Compuesto por dos fases, una de concienciación y otra de actuación, con la creación aparejada de puntos violeta informativos y que tiene en cuenta, no solo a las víctimas, sino a todos los actores que puedan intervenir en este tipo de agresiones. Este documento lo volverán a presentar en el próximo Consejo de Igualdad para que Villarrobledo lo acoja como propio, o se introduzcan algunas mejoras.

Además, el pleno aprobó por unanimidad el cambio de la última calle que incumlía la Ley de Memoria Histórica: la vía Capitán Cortés pasa a denominarse Marie Courie.

Precisamente, en referencia a la Ley de Memoria Histórica de Villarrobledo, esta mañana el Juzgado númer0 dos de la localidad ha acogido el juicio tras la denuncia que el concejal de IU, Manuel Clemente, puso por amenazas cuando intervenía en directo con un medio de comunicación por la retirada del monolito franquista. Han declarado las partes y ha quedado visto para sentencia. Dice Clemente que quiere “que acabe cuanto antes este capítulo”.