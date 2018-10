El CD Villacañas se seca, un gol en seis partidos

Pobres números goleadores del CD Villacañas en este arranque liguero. Tras la disputa de seis jornadas, el equipo de Faustino Manzanero tan solo ha anotado un gol, el que le dio la victoria ante el CD Guadalajara. En el resto de partidos los Villacañeros se han quedado a cero, pudiendo rascar tan solo un punto en el empate a cero ante el Manchego Ciudad Real.

Un gol en 540 minutos disputados, estos son los números ofensivos de un CD Villacañas que no tiene gol en este inicio de temporada. Ni Gustavo, Capelo o Andrés han conseguido dar con la tecla goleadora en estas primeras jornadas. Por ocasiones no ha sido, pero los arietes no han estado acertados en su cometido.

La pobre cifra goleadora ha desembocado en que el Villacañas sea colista de la categoría con tan solo cuatro puntos. La victoria ante el CD Guadalajara con gol de Cabrera y el empate sin goles ante el Manchego Ciudad Real.

Ante Puertollano los de Manzanero intentarán romper su sequía goleadora y sumar una nueva victoria en su casillero.