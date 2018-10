El jueves arranca el juicio por el 'caso Gaztelueta'

La familia del ex alumno del colegio Gaztelueta que denunció haber sufrido abusos sexuales por parte de uno de sus profesores confía en que se haga justicia y que el acusado sea condenado, lo que ayudaría a la víctima en su recuperación psicológica.

El próximo jueves comenzará en la Audiencia de Bizkaia el juicio que sentará en el banquillo al ex profesor del mencionado colegio de la Obra corporativa del Opus Dei ubicado en Leioa, que está acusado de un presunto delito de abuso sexual a un escolar que en el momento de los hechos tenía entre 12 y 13 años.

La letrada de la acusación particular, Leticia de la Hoz, que pide 10 años de prisión para el acusado, ha expuesto a Efe "lo duro que va a resultar a la víctima", que declarará protegido tras un biombo, la vista oral donde el joven se va a encontrar en la misma sala que quien fuera su preceptor y "tendrá que recordar y revivir aquellos años de abusos" y relatar en público aquellos episodios.

Sin embargo, ha mostrado su convencimiento y el de la familia de la víctima de que tienen "la verdad" con ellos y van a conseguir "terminar con la presunción de inocencia" del acusado gracias a los informes periciales y las declaraciones de los testigos que probarán el relato del joven.

Las personas que han sufrido abusos sexuales sienten vergüenza y cierta culpabilidad por no haber sabido frenar esos ataques. De esa manera, ha reflexionado la abogada, una sentencia condenatoria que explicite la responsabilidad de la persona que abusó de la víctima, ayudaría al joven "a comprender que no tiene culpa de lo que le pasó y le ayudaría a superar las secuelas psicológicas que aún padece".

La acusación particular llamará como testigos a compañeros del aula de la víctima para que expliquen qué trato daba el profesor al alumno que le denunció y si éste pasaba habitualmente largos ratos en el despacho del docente, circunstancia que no ocurría con otros niños.

Los padres del ex alumno de Gaztelueta denunciaron en 2013 que su hijo había sufrido abusos por parte de un profesor cuando cursaba primero y segundo de Enseñanza Secundaria.

Según relató la familia, el profesor aprovechaba las reuniones que mantenía con él en su despacho, al objeto de hacer seguimiento de su evolución escolar y personal, para someter a la víctima a diversos abusos sexuales que provocaron en el joven una afectación psicológica, evidenciada en diversos informes periciales.

Cuando la víctima cumplió la mayoría de edad acudió a la Justicia para denunciar los hechos que la fiscalía ha calificado como un "delito continuado de abuso sexual" y otro de "abuso sexual" con "prevalimiento", y pide para el docente una pena de tres años de cárcel.

El Ministerio Público también reclama una indemnización de 40.000 euros "por el tiempo que ha tardado en curar el estrés postraumático", y pide que se declare al centro escolar "responsable civil subsidiario" por lo ocurrido.

Sin embargo, la abogada de la víctima aclara que no van contra el colegio. "Es cierto que no se portaron bien porque no apoyaron a la familia en su momento, ni han tratado de esclarecer lo que pasó, pero la acusación es sólo contra el presunto abusador", ha puntualizado.

Por su parte, el abogado defensor del profesor acusado, Eduardo Ruiz de Erenchun, pedirá la libre absolución para su patrocinado y llamará como testigos a otros alumnos suyos y a profesores de otros centros en los que ha trabajado el ex docente "donde nunca jamás hubo ninguna queja".

Ha indicado que, normalmente, cuando se denuncia un caso de abusos a menores, suele ocurrir que surjan otros testimonios que niños que relatan lo mismo, y en este caso "no hay ni una sola denuncia más" y eso que el acusado "estuvo trabajando con miles de críos" antes de conocerse este procedimiento.

El letrado ha expuesto su convicción de que "se dictará una sentencia absolutoria porque no hay elementos probatorios" que demuestren el relato de abusos y, por tanto, ha confiado en que el juicio "sirva para rehabilitar el buen nombre" de su cliente.

El juicio comenzará el jueves día 4 y está previsto que se prolongue durante seis sesiones hasta el 11 de octubre. Al inicio de la vista se verán las cuestiones previas y declarará el acusado.

Después será el turno de los testigos, entre los que están citados ex alumnos del colegio Gaztelueta, y el día 10 está previsto que cuatro psiquiatras y psicólogos que han hecho la evaluación de la víctima como peritos judiciales expongan las conclusiones su informe, además del psiquiatra que ha tratado al chico desde que ocurrieron los hechos y que intervendrá como perito de la acusación