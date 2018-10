El acusado de prostitución y corrupción de menores se niega a declarar

El hombre acusado de prostitución y corrupción de menores, que se enfrenta a 150 años de prisión, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar y no ha contestado a ninguna de las partes en la primera sesión del juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Castellón.



La sesión ha arrancado pasadas las 10.30 horas y se ha celebrado a puerta cerrada a petición de todas las partes, ya que aunque la defensa del acusado ha sido la que ha solicitado esta medida, las demás partes se han adherido.



Según ha informado una de las abogadas de la acusación, María José Bueno, que representa a una de las cuatro menores con las que el procesado llegó a encontrarse y mantuvo relaciones sexuales, el acusado no ha contestado a ninguna de las preguntas, incluidas a las de su propio representante legal.



Durante el juicio han declarado también cuatro testigos, aunque ninguno de ellos ha sido alguna de las cuatro menores que han denunciado en el proceso, según las mismas fuentes.



La Fiscalía pide una pena 150 años de prisión para el procesado por contactar a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea con 365 niñas, a las que ofrecía dinero o regalos a cambio de tener relaciones sexuales o prostituirse con terceros.



Al procesado se le acusa de 36 delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, según recoge el escrito del Ministerio Fiscal.



Los contactos se produjeron durante el año 2013, cuando en el mes de abril, según relata el fiscal, el hombre abrió perfiles falsos en diferentes redes sociales, a través de los que se comunicó con las víctimas.



El acusado llegó a encontrarse con cuatro niñas, de entre 14 y 16 años, a las que pagó por mantener relaciones sexuales cantidades que oscilan entre los 30 euros y los 250 euros y a las que entregó obsequios como tabaco, unas gafas de sol, ropa o una "blackberry".



A tres de ellas les propuso alquilar una casa donde las menores tuvieran sexo con terceras personas que él se encargaría de proporcionar.



La Fiscalía pide además que se condene al acusado al pago de 30.000 euros de indemnización para cada una de las cuatro menores denunciantes de este caso en concepto de daños morales por las secuelas sufridas.



Los informes psicológicos indican que en el momento de los hechos las víctimas tenían invalidado su consentimiento y eran especialmente vulnerables "ya que no eran conscientes de las consecuencias que se derivaban de sus actos" y actualmente necesitan atención psicológica.



El hombre se dio de alta en una conocida red social para, desde la citada cuenta "y con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos (…), buscar menores de edad con las que poder contactar para ofrecerles sexo a cambio de dinero y regalos", señala el escrito de Fiscalía.



Desde que abrió su cuenta y hasta que fue identificado llegó a contactar con 365 menores de edad.



Durante 2013 y según recoge el escrito del Ministerio público, el procesado contactó, vía redes sociales y por mensajería móvil, con 24 menores de entre 12 y 17 años.



Muchas de ellas trasladaron al procesado que atravesaban una situación de dificultad económica, circunstancia de la que se aprovechó para ofrecerles dinero a cambio de sexo con él o plantearles la prostitución.



El procesado ha estado en prisión provisional por estos hechos desde noviembre de 2013 a octubre de 2014, y otros seis meses en 2015.

