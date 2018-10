La Policía niega su implicación en las carreras ilegales de Los Loros

El Sindicato Unificado de la Policía en Canarias (SUP) rechaza las acusaciones vertidas este martes en la Cadena SER, por el presidente de la Asociación de Vecinos Añavingo de Arafo, Graciliano Martín, donde aseguraba que la ausencia de patrullas en la carretera TF-523, conocida como Subida Los Loros, es debido a que en las carreras ilegales "participan también miembros del Cuerpo y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Una afirmación que, aunque el alcalde de Arafo, José Juan Lemes, reconoce "carecer de de información" no esconde que le han llegado "rumores". Sin embargo, el portavoz del SUP en las Islas, José Luis Guedes, considera que dichas acusaciones "no tienen fundamento", sobre todo, porque "ningún policía se va a jugar su puesto de trabajo cometiendo un delito".