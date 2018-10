Los vecinos de Punta del Hidalgo tendrán que encargarse del informe pericial

Los vecinos del edificio 'El Porvenir', en Punta del Hidalgo, afectado el pasado viernes por un incendio originado en una de las dos plantas del garaje, no podrán regresar a sus casas hasta que no se culminen los informes de los peritos que garanticen que la estructura del edificio de 44 viviendas no corre peligro de derrumbe.

Este informe, deberá ser encargado por los propios vecinos al ser una propiedad privada y que posiblemente tardará unas semanas. El lunes se reunieron con los técnicos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, compañía aseguradora, Policía Judicial y Policía Local en el que se acordó, además del informe, vallar la zona para evitar posibles robos.