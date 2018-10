El presidente del CD Tenerife Miguel Concepción ha dado hoy su primera entrevista en la presente temporada a la Cadena SER para repasar diversos aspectos referentes a la actualidad blanquiazul, generando una notable expectación a la hora de mostrar su opinión sobre temas tan relevantes como la posible llegada de inversores al club.

VICTORIA: “Ya era hora de que llegara el primer triunfo de la temporada. Reconozco que el equipo estaba algo ansioso al no haber ganado partido alguno, pero el triunfo ante el Cádiz parece que les ha dado aire. Poco a poco se va viendo la mano de José Luís Oltra e incluso observo que Dani tiene mayor seguridad, lo que genera confianza”.

ETXEBERRIA: “Cuando renovamos el pasado verano al técnico teníamos la intención de que cogiera la misma senda que siguió al llegar la pasada temporada para sustituir a Martí, pero no fue así y el equipo no estaba ni a la altura del juego ni, evidentemente con resultados, por lo que era necesario cambiar de entrenador”.

OLTRA: “Tiene la plantilla que deseaba sin haber participado en la confección de la misma e incluso si no nos perjudican las lesiones, no habrá motivo por el que ir al mercado invernal. Puedo asegurar que no tiene nada que ver con el entrenador que estuvo aquí hace diez años. Ahora prioriza el no encajar gol.

SERRANO: “El actual director deportivo de la entidad tiene un año de contrato por cumplir y de mi boca no ha salido lo de que no vaya a renovarle. En función de los resultados que tenga este equipo y en base a lo que decida el consejo, sabremos si se le ofrece o no dicha renovación”.

MALBASIC Y ACOSTA: “Por el primero hubo un par de ofertas potentes pero es un jugador importante en este club por lo que no podíamos dejarle ir. En el caso de Acosta, le hemos prometido la renovación pues dijo no a las ofertas americanas que le llegaron, toda vez que le declaramos intransferible”.

VILLAR: “Vendimos al jugador porque no quería seguir en este club. Como presidente, quiero tener en este proyecto a quien quiera realmente estar con nosotros. De lo contrario, puede coger la puerta y marcharse, siempre que no sea intransferible”.

INVERSORES: “Es cierto que han venido a interesarse por invertir en el club. Si hay quien quiere introducir capital en el club, le escucharé y lo consultaré con el accionariado mediante votación. Esa es mi misión, pero no voy a hacer caso a posibles cantos de sirenas”.