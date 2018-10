Premios IgNobel 2018 (primera parte)

Fiel a su cita anual, hace un par de semanas tuvo lugar la ceremonia de entrega de los Premios IgNobel 2018, una parodia de los famosos Premios Nobel que, en este caso, se otorgan a los hallazgos, experimentos y teorías más absurdas del año. Pero ojo, todas son rigurosamente ciertas. Les traigo aquí un resumen de los premios más locos de este año.

El IgNobel 2018 de Medicina se lo han llevado los doctores Mitchel y Wartinger por utilizar montañas rusas para apresurar el paso de cálculos renales. Es normal, vas a tanta velocidad que se te olvida que te duelen los riñones.

El IgNobel de Antropología ha sido para tres científicos que han recolectado evidencias de que los chimpancés imitan a los humanos aproximadamente tan frecuentemente y tan precisamente como los humanos imitan a los chimpancés. Decía aquel viejo chiste: mentes superiores dominan a mentes inferiores. En este caso, no queda claro.

En Biología el IgNobel ha recaído en un grupo de investigadores que se ha entretenido este año en demostrar que los enólogos expertos pueden identificar a través del olfato la presencia de una mosca en una copa de vino. Olfato fino el de los enólogos. Seguro que tuvieron que hacer muchas pruebas con muchas botellas de vino y claro, sería un desperdicio tirarlas...

Premio IgNobel 2018 de Química para tres científicos que han medido hasta que grado la saliva humana es buen agente limpiador de superficies. Les faltó medir la saliva de las madres para quitar manchas de la cara de los hijos, que todo el mundo sabe que la saliva de madre es mejor que el jabón con ph neutro.

En la categoría de Educación Médica el IgNobel se lo lleva Akira Horiuchi por haber sido el primer doctor que se hace una colonoscopia a si mismo. Sí, se que cuesta asimilar esto, una persona, por voluntad propia, se ha introducido una cámara de vídeo por el innombrable, para ver qué se siente. En fin, todo por la ciencia.

Amigos, amigas, con este extraño premio IgNobel en medicina me despido por esta semana, pero me han quedado en el tintero algún premio más, así que la semana que viene seguiremos descubriendo los experimentos más locos del año. Recuerden que esto es ciencia, y que la ciencia también se permite licencias. Disfruten de la semana y no se hagan auto-colonoscopias. Qué duda cabe.