Once establecimientos participan en el Tapeo de Xàbia

Once establecimientos participarán en una nueva jornada del Tapeo de Xàbia Histórica, a celebrar el viernes 5 y el sábado 6 de octubre.

Esta edición cambia de ubicación y tendrá lugar en la placeta del Convent. Por lo que, además de los participantes, también lo harán los bares de la propia placeta.

El presidente de la asociación de comerciantes Xàbia Histórica, Juan Planelles explica que este es el evento más característico del colectivo, y el objetivo es que la gente vuelva al casco urbano a disfrutar de las tapas que ofrecen los establecimientos participantes.

Planelles apunta que, al igual que el año pasado, se presenta en un formato más reducido y entrañable, y se ha elegido celebrarlo en la placeta del Convent, por dos motivos.

Por un lado, dar a conocer los diferentes espacios del centro histórico xabiero. Y por otro, porque se necesitaba mayor amplitud, que no el año pasado, cuando se celebró alrededor de la plaça de l’Església.

El concejal de Fomento Económico xabiero, Cesc Camprubí ha mostrado el respaldo del Ayuntamiento, y ha resaltado la importancia de realizar actividades fuera de temporada alta, como atractivo para visitar el centro y reforzar las compras en el comercio local y del pueblo.

Tapeo

El Tapeo comenzará el viernes 5 de octubre, a las 19 horas, y contará con diversas actividades complementarias.

Así, habrá talleres infantiles de pintacaras o globoflexia, seguidos de una actuación de música jazz y swing acompañados de los bailarines de La Marina Lindy Hop. Esto el viernes.

Y el sábado, día 6, será de jornada intensiva, desde mediodía a cierre, y también tendrá como aliciente extra hinchables y talleres para niños, música ambiente y un concierto de música rock de los 80 y 90.

Los establecimientos participantes son: Carniceria Mut (pinchos y figatell), bar Montgó (cocas caseras, croquetas y tarta de galletas y chocolate), Embruix (salmorejo de la abuela con hilo de huevo e ibérico; arroz salvaje al curry verde con calamares y mejillones y Milhoja de merengue), La Trastienda (tosta de sardina ahumada con tomate natural, champiñones al estilo Guipuzcoano), Volta i Volta (llonganisa d’arròs, tortellini con chocolate y avellana), Bar Mavita (pescados y mariscos Mavita, tosta de caballa), Casa Pichi (pilotes de putxero, mini pitas de pollo marinado y su guarnición), El Convent (pan bao relleno de carrillera con cebolla caramelizada, buñuelo de bacalao con miel), Vins i Mes (Les Dunes, de Bodegas Cherubino Valsangiacomo. D.O. Valencia y Vermut Vittore de Bodegas Cherubino Valsangiacomo D.O. Valencia), Vinos y Viandas (Bodegas Vallovera D.O. Rioja Cerveza Brabante), Bodega Miguel since 1972 (Vins de “TERROIR”).