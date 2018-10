Bescansa: "Quiero contribuir a echar a Feijoo"

Bescansa acepta el reto. Tras rechazarlo hasta en tres ocasiones, la diputada de Unidos Podemos en el Congreso considera que ahora llegó el momento de volcarse con el partido en Galicia. Descargada de responsabilidades orgánicas en Madrid tras su enfrentamiento con Pablo Iglesias, da el paso para dirigir Podemos Galicia.

Asegura que tiene experiencia y que puede aportar mucho para echar a Feijoo de la Xunta. En todo caso, pide a los de Pablo Iglesias que no utilicen Galicia como una nueva batalla interna.

Bescansa no quiere entrar en provocaciones, sí lo ha hecho la actual secretaria de organización de Podemos Galicia. Natalia Prieto, afín a Carolina Bescansa, denuncia presiones de la dirección estatal y exige neutralidad.

Mientras, desde la candidatura de Antón Gómez Reino emplazan a Bescansa a no romper la unidad del partido y a no reabrir viejos debates internos. No ha perdido el tiempo para cuestionar las intenciones de su oponente, teme que Bescansa pretenda romper la unidad. Gómez Reino asegura que Bescansa ni siquiera le ha cogido el teléfono.