Lucía Morán: "Mi referente es Haideé Ojeda"

El pasado fin de semana, tuvieron lugar los Masters sub 13 y sub 17 de bádminton, con representación del IES La Orden, y una onubense consiguió colgarse un metal. Lucía Morán, junto con Francisco Cobos, del CB Montilla, firmó un bronce en dobles mixtos sub 17 y hemos hablado con ella sobre este logro y sobre sus expectativas en el IES La Orden. Dale al Play!

