El PP denuncia falta de médicos del 061 en Ibiza

El Partido Popular ha instado a la consellera balear de Salud a garantizar la seguridad de las personas para no acabar convirtiéndose en una “kamikaze sanitaria”.

La diputada del PP, Tania Marí, ha advertido de los problemas de falta de personal del 061 este verano en Ibiza y asegura que se han dado casos extremos "como el pasado 13 de septiembre en los que dos de los tres médicos que debía cubrir el servicio estaban de baja" Además, según Marí, en el municipio de Sant Joan la ambulancia que cubre las urgencias ha estado operativa menos días este verano.

La diputada del PP afirma que las plantillas son deficitarias "mientras la gerencia cuenta con un superávit de 600.000 euros". Acusa a Patricia Gómez de "mentir" por asegurar que el funcionamiento del 061 había mejorado este verano.

Gómez ha emplazado a Marí a "buscar un solo servicio que no haya podido realizarse o que se haya retrasado un minuto este verano en Ibiza" y recalca que "no podrá encontrarlo". Lamenta que se quiere generar alarma "dando a entender que no hay ambulancias para cubrir las emergencias".

La Consellera reconoce que se producen bajas en la plantilla "pero que se cubren con otros profesionales" y recalca el "gran esfuerzo que se ha hecho este verano".

Gómez niega recorte alguno en personal y señala que en esta legislatura se cuenta con 7 profesionales más para cubrir el servicio del 061 en Ibiza. Ha recordado que tiene las ambulancias mejor equipadas de todo el estado. Destaca que desde el 2016 se ha incorporado una UVI móvil más para cubrir el municipio de Santa Eulària y se ha mejorado el tiempo de respuesta.