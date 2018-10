Una de las últimas tertulias de la pasada temporada en esta casa, coincidió con el anuncio del nuevo gobierno de Sánchez salido de la moción de censura al PP. Gobierno de expertos se le denominó entonces. Euforia en la izquierda, la oposición enmudecida por el supuesto golpe de efecto de Sánchez. ¡Que listo es el Presidente, que tipo más audaz Iván Redondo! Pasados 100 días, madre mía con el Gobierno de expertos. El ministro Huertas, el más breve de la democracia cayó en los primeros 10 minutos. A la Ministra Montón, que copió lo más grande en un Máster inservible, el no todos somos iguales le duró 24 horas. La tesis-trampa del Presidente no ha tumbado su carrera política, porque en España somos así. Con todo, lo más grave es lo de la Ministra de Justicia y su relación con las cloacas del Estado. Vaya banda. Las grabaciones de la red de prostitución de Villarejo, que a base de Chorbitas -como el tipejo denominaba a las presuntas modelos grabadora en mano - éxito garantizado manifestaba la fiscal que no persiguió aquella confesión en caliente-ha condicionado a no sabemos cuántos jueces, fiscales y políticos. La ministra es ya una política zombie y la reacción del Gobierno ha sido atacar la libertad de prensa, acusar de fake news lo que no le conviene y anunciar medidas de control de la información. Se empieza molestado a la prensa libre y se termina, como te descuides, en el Gulag informativo. Si todo esto ha ocurrido en sólo 100 días, no imagino lo que está por venir.

