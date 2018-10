Manolo Roldán podrá debutar el domingo ante el Algeciras B

El Jerez Industrial se enfrentará el domingo a las diez de la mañana al Algeciras B, encuentro que supondrá el regreso a los terrenos de juego de Manolo, tras cumplir la sanción de cuatro partidos que le impuso el comité de competición la temporada pasada.

El jugador, llegó al equipo jerezano a mediados de la pasada temporada, rindió a un gran nivel y se convirtió en un fijo en las alineaciones tanto de Juan Pedro como de Paco Cala. Jugador de raza, Manolo caló pronto en una afición industrialista que valora, además de su indudable calidad, el carácter, esfuerzo y compromiso que derrocha en cada partido.

El defensa blanquiazul no dudaba en afirmar a los medios oficiales del club que “estoy contando las horas que faltan para que llegue el domingo. Estoy deseando volver a enfundarme la camiseta del Jerez Industrial en partido oficial y poder ayudar a mis compañeros sobre el terreno de juego. Es cierto que he jugado mucho minutos durante la pretemporada pero no lo es menos que poco o nada tiene que ver disputar un partido amistoso a uno oficial. Por ello estoy deseando debutar en liga y poder aportar mi granito de arena para que el equipo esté lo más arriba posible. Personalmente tengo la espinita clavada de lo sucedido la temporada pasada y prometo que vamos a trabajar al máximo para dar una alegría a nuestros aficionados a final de temporada”.

Preguntado por las sensaciones que le está transmitiendo el equipo en estas primeras jornadas del campeonato destaca “las buenas sensaciones que me está dejando. Incluso en estos dos últimos partidos donde no hemos podido conseguir la victoria la imagen del equipo ha sido muy buena. Contra el Chiclana por ejemplo fue un accidente no puntuar ya que fuimos muy superiores a ellos durante los noventa minutos. Pero lo bonito del fútbol es que cada semana te da la oportunidad de resarcirte de los errores cometidos y con esa intención viajaremos a Algeciras, con el firme propósito de traernos los tres puntos a Jerez”.