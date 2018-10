Romagnoli pide paso con goles

Uno de los grandes dilemas que rodean a la Cultural giran en torno a una posible ausencia de Aridane Santana, el único delantero nato de una plantilla carente de recambio fiable para el grancanario al que la acumulación de minutos y la amenaza de las tarjetas amarillas (ya ha visto tres) obligarán en algún momento a dejar su puesto. De hecho, este martes no participó en la sesión grupal realizada en el Área Deportiva de Puente Castro debido a sus molestias físicas. En algún instante Víctor Cea deberá poner un parche o recurrir al filial. tal vez a Juan Bautista Romagnoli, el artillero con el que el Júpiter ha sumado su primera victoria en su vuelta a la Tercera División.

El italo-argentino, de 22 años, realizó la pretemporada y se ejercita habitualmente con el primer equipo y, mientras llega su momento, pule alguno de sus defectos, precisamente el gol. Ha marcado tres en el arranque de liga y le han valido cuatro puntos al filial. Romagnoli no es un delantero referencia y se desenvuelve con destreza como segundo punta o partiendo desde la banda, pero se siente preparado si Cea le reclama.

"Uno se ilusiona con esas cosas, pero me toca trabajar desde el Júpiter. Estoy preparado y el trabajo dará sus frutos. Si no llega, seguiré trabajando. Con Víctor juego en las dos posiciones, en punta y en banda. Nunca fui un gran goleador porque no fui un punta nato, aunque siempre he hecho goles", afirmó en Radio León Romagnoli, que, tras pertenecer a la cantera del Vélez argentino, continuó su formación en España pasando por el Real Madrid, el AD Alcorcón y el CD Toledo, con el que el curso pasado disputó 25 partidos (1 gol) en el grupo I de la Segunda B.

Es una alternativa más para Víctor Cea, que hasta la fecha no está convencido de otras posibilidades que parecía ofrecer su plantilla. Es el caso de Samu Delgado, el jugador elegido para actuar de "falso" delantero llegado el caso, pero el manchego no ha cumplido las expectativas de su entrenador hasta el punto de desaparecer de sus planes (solo ha jugado 40 minutos y siempre saliendo desde el banquillo).